Boss della Sacra Corona Unita evade da Palmi. Uilp: “La quinta fuga in 5 giorni”

Roma, 22 agosto 2025 - Un boss della Sacra Corona Unita oggi, in pieno giorno, è riuscito a fuggire dal circuito Alta Sicurezza del carcere di Palmi. Marino Massari è stato rintracciato e catturato poco dopo nelle campagne in prossimità dell'autostrada, fa sapere la Uilpa Polizia Penitenziaria, che però sottolinea come sia la quinta evasione in cinque giorni: prima c'erano state due fughe a Bolzano domenica e due a Napoli da Poggioreale di martedì. Inoltre dei due fuggito dalla Casa Circondariale di Bolzano è tuttora latitante.

Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa: "L'epilogo positivo della vicenda, tuttavia, non la cancella, così come resta interamente e inaffrontata l'emergenza penitenziaria, che si protrae da troppo tempo ed è caratterizzata soprattutto da condizioni di detenzione indegne per un paese civile, anche a causa del fortissimo sovraffollamento, ma anche da quelle lavorative, che non solo sono proibitive, rischiose e insalubri, ma con i trattenimenti in servizio che si protraggono anche per 26 ore continuative, espongono gli agenti al 'caporalato di stato'", aggiunge. De Fazio si chiede: "Saremo curiosi di scoprire se il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Governo Meloni vorranno ancora far finta di nulla".

''Il carcere di Palmi, prossimo ad essere ampliato con moduli prefabbricati, ospita 170 detenuti, ma i posti disponibili sono solo 141, gestiti da appena 110 agenti, quando ne servirebbero almeno 151 - aggiunge il segretario della Uilpa - Così, mentre dal centrale dipartimento dell'amministrazione penitenziaria si emanano direttive inapplicabili, proprio per contrastare le evasioni (sic!), dai penitenziari si fugge con una facilità che sfiora la naturalezza. Serve evidentemente un cambio di rotta. Cosa deve ancora accadere affinché il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Governo Meloni ne prendano atto? Perché la Premier, che ha dichiarato di essere disposta a lavorare anche di notte per far funzionare i centri in Albania, non impegna qualche ora del suo tempo, magari di giorno, atteso che i lavori notturni spesso si prestano a critiche alla luce del sole, per affrontare l'emergenza carceraria in 'patria'?. Servono subito misure deflattive della densità detentiva (oggi 62.860 detenuti sono stipati in 46.706 posti disponibili), vanno potenziati compiutamente gli organici della Polizia penitenziaria assegnati alle carceri e devono essere avviate riforme complessivo. L'Esecutivo batta un colpo''.