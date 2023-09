Borse false a Portofino. Sindaco sotto inchiesta

Nella sua tabaccheria si vendevano borse delle più rinomate griffe, da Fendi a Chanel, ma false. Per questo Matteo Viacava, il sindaco di Portofino, è indagato dalla procura di Genova per contraffazione e messa in commercio di merce contraffatta. La Finanza nei magazzini ha trovato 90 capi falsi. Viacava è legale rappresentante del negozio.