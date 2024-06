Borse di Gucci sparite, trovato morto il corriere

Trovato dai carabinieri, che indagano per sequestro e omicidio, ad Arcidosso (Grosseto), il cadavere di Nicolas Matias Del Rio, il corriere argentino di 40 anni scomparso sull’Amiata il 22 maggio mentre trasportava un carico di borse Gucci da 500mila euro e che sarebbe stato ucciso dopo la rapina della merce. Il corpo era in un dirupo vicino a una villetta dove le scorse furono rinvenuti accessori per pelletteria che la casa di moda ha poi confermato essere parte del carico rapinato.