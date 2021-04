Roma, 5 aprile 2021 - La città di Tropea incoronata come il borgo più bello d'Italia 2021. La 'Perla del Tirreno' ha vinto il concorso nazionale 'Borgo dei Borghi 2021'. Ieri sera su Raitre, nel corso della trasmissione 'Kilimangiaro', è avvenuta l'ufficializzazione della vittoria. Tropea, comune calabrese della provincia di Vibo Valentia, con la sua riviera che parte da Pizzo Calabro e termina a Nicotera, ha trionfato in una competizione dove si sono sfidati 260 borghi, di cui 20 sono approdati alla fase finale.

Tropea ha battuto Baunei (Sardegna - Nuoro) e Geraci Siculo (Sicilia - Palermo). Gli altri borghi in gara erano Issime (Valle d'Aosta- Aosta), Cocconato (Piemonte - Asti), Finalborgo (Liguria - Savona), Pomponesco (Lombardia - Mantova), Borgo Valsugana (Trentino Alto Adige - Trento), Malcesine (Veneto - Verona), Poffabro (Friuli Venezia Giulia - Pordenone), San Giovanni in Marignano (Emilia Romagna - Rimini), Buonconvento (Toscana - Siena), Corciano (Umbria - Perugia), Grottammare (Marche - Ascoli Piceno), Pico (Lazio - Frosinone), Campli (Abruzzo - Teramo), Trivento (Molise - Campobasso), Albori (Campania - Salerno), Valsinni (Basilicata - Matera), Pietramontecorvino (Puglia - Foggia).

Per Tropea un'affermazione prestigiosa, quasi una rivincita, dopo la delusione, e le conseguenti polemiche, per l'esclusione dalla fase finale del concorso per la prossima Capitale della Cultura. L'appassionante sfida tra i borghi più belli d'Italia ha permesso di riscoprire posti bellissimi. Appena sarà possibile, Tropea e le alte località torneranno ad essere mete ambite per appassionati d'arte, cultura e gastronomia.