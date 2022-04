Borgen, potere rosa La serie su Netflix

La premier nordica più famosa si chiama

Birgitte Nyborg e non esiste nella realtà. Birgitte è la protagonista della serie tv danese Borgen - Il potere, uscita per la prima volta nel 2010, un anno prima che la Danimarca avesse un vero premier donna. Nella serie, divenuta popolare anche in Italia perché è stata tra la più viste su Netflix, si racconta l’ascesa al potere e le vicissitudini di una politica, leader del partito dei Moderati. La fiction (interpretata dall’attrice danese Sidse Babett Knudsen) segue un doppio binario: l’intreccio della politica e la vita privata della premier. Fare convivere il potere, la guida del Paese, i giochi politici e l’impegno istituzionale con le relazioni sentimentali e la famiglia non è facile. E non solo per una donna.