Boranga torna a volare tra i pali: "Ho 82 anni, mi sento un ragazzo"

Gli anni a ottobre saranno 83, ma la porta misura da sempre 7,32 metri di larghezza e 2,44 di altezza. Dunque l’età non conta se si vuole fare il portiere quando altri coetanei portano i nipotini ai giardini. Lezione di vita e di sport firmata da Lamberto Boranga, uno che non molla mai di un centimetro.

Che si parli di calcio, nel quale ha un lungo passato agonistico, o di atletica (campione del mondo Master) poco importa. "Si può fare. Certo se sei in forma e sei allenato. In fin dei conti, a 83 anni si è solo dei ragazzi adulti" la sua ricetta in vista dell’ennesima avventura. Boranga, medico, cardiologo e dello sport, è stato tesserato con la Trevana e si accinge, a ottobre, a disputare come portiere almeno una partita della Prima Categoria umbra. "Poi si vedrà. Non voglio certo entrare nello spogliatoio e comandare" ha spiegato. Da un mese il cardiologo-portiere si allena per tornare in campo. "Lo faccio con Marco Bonaiuti – ha spiegato – che all’Inter ha seguito Handanovic. Ho buone sensazioni, ma non so se riuscirò a fare tutta la partita".

Boranga in gioventù ha fatto questo, con successo: portiere di Perugia, Reggiana, Fiorentina e Cesena, ha scelto di tornare a Trevi, terra dell’olio e luogo al quale è legato. "Cosa risponderei a un mio assistito se mi dicesse che vuole fare l’atleta a 82 anni? Gli chiederei ‘sei allenato?’, ‘sei in forma?’. Gli farei fare tutte le prove mediche necessarie come faccio io e poi, se è tutto a posto, gli direi ‘si può fare’" ha assicurato. Per Boranga, ottobre sarà un mese denso di tanti impegni sportivi: "Parteciperò ai campionati europei master di atletica leggera a Madeira. Io mi alleno sempre. Salto in lungo, triplo, con l’asta, per ogni disciplina". A calcio Boranga ha cominciato a giocare proprio a Trevi, tanti anni fa: "Poiché ero troppo bravo in attacco e non ce n’era per nessuno, mi hanno messo in porta. Di recente, sempre a Trevi, durante un convegno organizzato per presentare il mio libro ‘Parare la vecchiaia’, mi hanno proposto di tornare lì dove tutto è iniziato e alla fine ho detto ‘vai, proviamo’".

Boranga ha un entusiasmo contagioso, e spesso non si pone limiti. Come quando tiene a sottolineare che Diego Armando Maradona è stato "l’unico" che gli "ha fatto ombra". "Non ci fosse stato, sarei diventato io il numero uno al mondo", ha aggiunto. Certo, il rischio di fare una papera tra i pali c’è. Ma Boranga è una persona intelligente e para le difficoltà: "Non mi va di fare figuracce: le cose si fanno per bene o meglio non farle per niente. Dopo qualche tentennamento mi sono fatto trascinare e ho iniziato a prepararmi a dovere". In passato è stato a lungo presente, come medico, anche nel pugilato, e ha assicurato di essere pronto. Anche fisicamente. "Fino ai 70 ero un leone – ha rivelato – poi ho avuto problemi al menisco che mi hanno un po’ condizionato ma... l’età per me non è anagrafica. Per me conta quella biologica e io, da quel punto di vista, ho tra i 58 e i 62 anni. Nei giorni migliori anche 50". Beato lui.