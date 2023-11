Boom di polmoniti tra i bambini. Il batterio colpisce anche in Francia. I virologi: "Pechino ci dica la verità"

Polmonite, Cina, virus: tre parole che messe in fila evocano subito lo scenario catastrofico del Covid-19. Anche se questa volta sembra essere un batterio (e non un virus) la causa dell’ondata di polmoniti che in Cina sta colpendo bambini piccoli e piccolissimi, mettendo in forte difficoltà gli ospedali. Anche Vietnam e Taiwan segnalano un aumento di infezioni e un analogo picco di malattie respiratorie e polmoniti under 15 viene segnalato in Francia, +36%, con cifre record di passaggi in Pronto Soccorso: 2.150 solo dal 13 al 19 novembre, un’affluenza che non si verificava da dieci anni.

Sia in Cina che in Francia, sembra che la causa sia il Mycoplasma pneumoniae, microrganismo responsabile di patologie dell’apparato respiratorio. I sintomi assomigliano a quelli dell’influenza: febbre, spossatezza, tosse, e il ricovero in ospedale non è comune. La buona notizia è che il Mycoplasma pneumoniae è un batterio già noto (e non un virus – allora sconosciuto – come il SARS-CoV-2), quella cattiva che è resistente a molti antibiotici. Il Covid-19 è in qualche modo connesso all’attuale boom di polmoniti pediatriche: durante l’isolamento pandemico, il batterio non ha quasi avuto diffusione, e chi ha un sistema immunitario più debole, cioè bambini e pazienti fragili, non ha sviluppato anticorpi adatti. "Dallo scorso mese di aprile c’è un aumento della circolazione mondiale di mycoplasma pneumoniae, in particolare, in Asia, ma anche in Europa", osserva Alexandre Bleibtreu, membro della Société de pathologie infectieuse de langue française (Spilf).

In Italia c’è una situazione di attenzione e non di allarme. "Va tenuto sotto controllo dal punto di vista epidemiologico, ma al momento non sembra esserci un allarme – spiega Giovanni Maga, direttore del dipartimento di Scienze biomediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche –. Sappiamo che si tratta di un batterio circolante ed è positivo che siamo in grado di intercettare casi sporadici".

Semmai la preoccupazione riguarda le notizie fornite dalla Cina, visto il precedente non certo tranquillizzante: "Spero che dal Paese orientale dicano tutta la verità nel modo più trasparente – afferma Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano –. Anche a noi è capitato un incremento di casi, soprattutto tra i bimbi, l’anno scorso e anche due anni fa. L’uscita dalle misure emergenziali contro la pandemia in Cina è stata più lunga, le riaperture sono state più tardive, quindi ciò che sta accadendo può essere comprensibile". Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’università del Salento punta l’attenzione sulle diverse cause di polmoniti infantili, a partire dal virus sinciziale Rsv: "I virus che causano malattie respiratorie sono tantissimi. Ma solo in una piccola percentuale dei casi si arriva a fare diagnosi della specie di virus che ha provocato una bronchite o una polmonite, anche per una scarsa attitudine a rivolgersi al laboratorio specializzato".

Quanto al Covid-19, il numero dei casi è in aumento del 30%, nella settimana dal 14 al 21 novembre, secondo il ministero della Salute. Analogamente, sono saliti del 32% i ricoveri negli ospedali sentinella della Fiaso, soprattutto anziani. Ma solo il 24% è stato un ricovero per Covid, mentre il restante 76% riguarda pazienti ricoverati per altro e risultati positivi al test.