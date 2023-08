Boom del traffico aereo

Con oltre 89 milioni di passeggeri nel primo semestre 2023 e con un aumento del 29% rispetto al 2022, il traffico aereo registra una forte ripresa che ha azzerato il divario del periodo pre-Covid (2019). Lo comunica l’Enac che ha pubblicato i dati di traffico dei primi sei mesi dell’anno. I movimenti complessivi sono stati 741.247 (+11%). Negli aeroporti italiani da rotte nazionali e internazionali i passeggeri transitati sono stati 89.303.818, 31,9 milioni per il traffico nazionale e 57,4 milioni per quello internazionale, con un incremento rispettivamente del 12% e del +41,5% sul 2022. In aumento anche la quota media dei passeggeri per volo: dai 103 del primo semestre 2022 ai 114 del 2023 (+11%).