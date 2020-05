Roma, 15 maggio 2020 - Dal bonus baby sitter al congedo parentale straordinario, dal diritto o quasi allo smart working, fino ai bonus vacanze e mobilità: la famiglia, soprattutto con figli minori, è destinataria di più di un benefit nel decretone approvato l’altra sera dal governo. E se non si è arrivati al via libera per l’assegno unico per i figli, come proposto dal Ministro renziano Elena Bonetti, il pacchetto di aiuti per il nucleo familiare è, comunque, di qualche peso.

Ecobonus, condizionatori e fotovoltaico. Così si ottiene il super sconto

Il capitolo del provvedimento più direttamente rivolto a chi ha figli contempla innanzitutto la proroga fino a 30 giorni dei congedi parentali per i genitori lavoratori dipendenti del privato con figli di età non superiore a 12 anni che riceveranno un’indennità pari al 50% della retribuzione. Viene incrementato anche il limite massimo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro, da 1.000 a 2.000 per sanitari, forze dell’ordine, difesa e soccorso): e il bonus può essere usato anche per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali.

Per chi ha figli under 14, però, c’è anche la possibilità, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, di poter utilizzare a richiesta il ‘lavoro agile’ a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Ma nel menù per la famiglia possono rientrare anche il bonus vacanze da spendere in strutture ricettive italiane (500 euro per nuclei di tre persone) per chi abbia un Isee inferiore a 40 mila euro. Come anche il bonus mobilità che copre il 60 per cento della spesa per l’acquisto di bici (anche a pedalata assistita), monopattini, e così via per un valore massimo di 500 euro.

Vediamo nel dettaglio:

Bonus baby sitter

Il governo ha previsto fino 1.200 euro da spendere per il bonus baby sitter. In sostanza viene aumentato il limite massimo per il servizio, prima fissato in 600 euro

Centri estivi

Il bonus baby sitter, in alternativa, può essere utilizzato direttamente per l’iscrizione dei propri figli nei centri estivi e ai servizi socio-educativi territoriali

Congedo parentale

Per tutti i genitori che lavorano viene confermato il congedo parentale pagato al 50% per chi ha figli fino a 12 anni per un periodo non superiore a un mese

Smart working

Fino alla fine dell’emergenza Coronavirus è possibile chiedere anche lo smart working per i dipendenti di aziende private con figli fino a 14 anni. Lo strumento è valido anche in assenza di accordi individuali.

Bonus vacanze

Bonus vacanze da 500 euro per le famiglie. Per l’80% sarà sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura, il 20% sarà detratto dall’imposta sul reddito.

Esclusi Airbnb e affitti brevi

Il bonus sarà utilizzabile dal primo luglio al 31 dicembre 2020. Sono stati esclusi dal provvedimento le piattaforme digitali come Booking.com e Airbnb. Non solo: anche gli affitti brevi

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19