Bonus asili nido, cresce il contributo

Novità per i neogenitori di bambini nati nel corso del 2024 e con un fratellino con meno di dieci anni. Per queste famiglie, tenuto conto anche di un Isee che non superi i 40.000 euro, l’incremento del buono asili nido crescerà infatti fino a 2.100 euro. Una misura resa possibile da un aumento di risosrse per 240 milioni di euro per l’anno 2024, 254 milioni di euro per l’anno 2025, 300 milioni di euro per l’anno 2026, 302 milioni di euro per l’anno 2027, 304 milioni di euro per l’anno 2028 e 306 milioni di euro annui dal 2029.