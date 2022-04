Bonus animali domestici 2022, ecco come ottenere il rimborso

Roma, 30 aprile 2022 - Bonus animali domestici, in giorni di dichiarazioni dei redditi ecco le istruzioni per chiedere il rimborso delle spese. Con una premessa di Gianluca Felicetti, presidente della Lav. "Da alcuni anni per legge è prevista la possibilità di detrazione fiscale per spese veterinarie su animali da compagnia. Quest'anno il rimborso massimo è aumentato, 80 euro su una spesa di 550. Questo è il secondo anno fiscale nel quale chi ha spese veterinartie per animali da compagnia può avere questo piccolo riconoscimento come detrazione. Noi chiaramente vorremmo fosse più alto, l'va al 22% resta una contraddizione. Ad ogni legge di Bilancio proviamo a presentare emendamenti. Vediamo". Intanto tre risposte per chiarire il meccanismo.

Quali spese si possono detrarre?

Ai fini del rimborso e della detrazione fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, valgono le spese veterinarie per cani e gatti, quindi sono incluse cure mediche, medicinali, interventi chirurgici, esami.

Ci sono limiti di Isee?

No, la richiesta di rimborso dev'essere presentata dal tutore legale del cane o del gatto ma non sono previsti limiti Isee.

Come documentare le spese?

Le spese devono essere tracciabili, dunque bisogna presentare fattura o scontrino con codice fiscale. In alternativa bisogna pagare con carta di credito o bancomat.