Roma, 13 aprile 2020 - Il pagamento del bonus da 600 euro avverrà tra il 15 e il 17 aprile, giorni in cui la somma sarà disponibile sul conto corrente. Il governo ha fatto sapere che si lavora "senza sosta negli uffici di Inps e banche, aperti anche durante il weekend di Pasqua per velocizzare l'iter di attuazione delle misure" del governo: operativa anche la Ragioneria dello Stato.

"Quasi 4 milioni di istanze" per il bonus da 600 euro per gli autonomi. "L'Inps ne ha già liquidate oltre 1 milione e continuerà fino a martedì: verranno pagate nei conti correnti con valuta dal 15 aprile al 17, anche grazie alla collaborazione del mondo bancario", con accredito in un solo giorno lavorativo.

Anche le 40mila le domande per il bonus baby sitter sono al vaglio dell'Inps e andranno in pagamento mercoledì. Mentre i 200mila congedi parentali richiesti sono stati retribuiti in gran parte direttamente dalle aziende ai dipendenti.

Il ministro del Lavoro Catalfo fa anche sapere che "stiamo lavorando al prossimo decreto che in termini di risorse sarà più consistente rispetto a quello di marzo, in modo tale da poter aumentare l'importo dell'indennità per autonomi e professionisti fino a 800 euro e introdurre un Reddito di emergenza per le fasce più deboli della popolazione". Il ministro ha sottolineato che si tratta di "obiettivi che porteremo a termine perché in questa crisi, l'ho detto e lo ribadisco, nessun lavoratore e nessun cittadino deve rimanere indietro".

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19