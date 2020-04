Torino, 19 aprile 2020 – Il Coronavirus ha creato distanze nuove (specie nei sentimenti) e ampliato quelle che già esistevano. Quest’ultimo è il caso dei calciatori, mondo dorato che in tutta questa brutta storia non ha perso occasione di allontanarsi dall’altro mondo, quello della gente normale. I tamponi, le fughe all’estero, e ora pure le feste di compleanno. Nell’occhio del ciclone social la famiglia di Leonardo Bonucci, dopo il post della moglie Martina Maccari.

"Che poi, Corona, cosa hai cambiato delle cose che nulla può cambiare?", scrive la compagna del difensore della Juventus su Instagram con tanto di hashtag #happybirthday #nonnodino e foto di gruppo dove si contano 8 persone. Apriti cielo: cartellino rosso e sonori fischi dal web. "Non vedo mia mamma dal 13 marzo e abita a 200 metri di distanza. La quarantena vale solo per noi persone normali?", scrive una ragazza. "Beati voi ricchi che vi potete anche incontrare", un altro dei commenti critici. "Stare a casa vuol dire ognuno a casa sua, non ognuno nel proprio isolato...diciamo che a voi piace farvi le regole a vostro piacimento", aggiunge un altro.

Attacchi che la signora Bonucci ha cercato di respingere con un lungo post: "Dal 7 marzo ho messo piede fuori casa 2 giorni fa per la prima e unica volta. Mi portano spesa a casa. Abbiamo usato un Glovo per la torta, regalato un disegno incorniciato con una vecchia cornice che avevamo a casa. I miei attraversano una scala interna per venire da me. Sono chiusi come me dal 7 marzo". E ancora: "Fatemi un favore criticate tutto, soldi, casa, marito, me in prima persona, ma non il senso civile e di responsabilità. Abbiamo donato (120mila euro a un ospedale torinese, ndr) e continuiamo ad adoperarci come possiamo per fronteggiare questa situazione. State facendo una polemica sterile a mio avviso. Se siete arrabbiati con il mondo vi capisco, ma non ci risolverà la vita tanta inutile polemica".