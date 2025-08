Bonamico, il ’Marine’ del basket. Le lacrime di Peterson: "Era unico"

di Alessandro

Gallo

"Uno choc. Non riesco a rendermene conto: ho perso il mio Marine". Dan Peterson, 89 anni, è stato il primo allenatore, a livello di prima squadra, di Marco Bonamico, con il quale ha condiviso due esperienze.

Coach...

"Non ci sono parole. Il mio Marco, il nostro Marine. Non c’è più".

Ricorda il primo approccio?

"Come no. Arrivo a Bologna nel 1973".

E Bonamico ha poco più di 16 anni.

"Quasi un bambino, ma la Virtus ha appena perso Ferracini che torna a Milano. E noi promuoviamo Marco nei dieci".

Poi?

"Tre anni più tardi, nel 1976, la Virtus vince lo scudetto. Un titolo che mancava da Bologna da vent’anni".

La Virtus di Caglieris, Antonelli, Bertolotti, Driscoll e Serafini.

"E Bonamico. Se non ci fosse stato Marco, non avremmo mai vinto quel titolo".

Perché?

"Semplice, poule finale, non c’è ancora l’attuale formula playoff. Giochiamo a Masnago, contro Varese, che in casa non ha perso nemmeno una partita E noi, all’inizio del secondo tempo, perdiamo Gigi Serafini, il nostro centro titolare, per cinque falli".

Quindi?

"Dalla panchina si alza Marco, il Marine. Non ha paura di nulla. Non ce l’ha nemmeno in quell’occasione, anche se devo metterlo sulla strada di Bob Morse".

Il grande cannoniere.

"Appunto, Bonamico non solo lo marca bene, ma subisce tre falli di sfondamento. La Virtus vince la partita e ipoteca lo scudetto. Se abbiamo conquistato il titolo, lo dobbiamo a lui".

Che giocatore era?

"Generoso, altruista, determinato. Tanto che una volta passato io a Milano, l’ho voluto nella mia Olimpia. Quanto valesse Marco, poi, l’ho capito una volta di più nel 1977/78, quando uno dei nostri stranieri, in Virtus, era John Roche".

Che fece John?

"Me lo disse chiaramente. Marco, per la sua generosità, era portato a commettere qualche fallo di troppo. Roche mi prese da parte e mi disse: ’Coach, Marco è troppo importante per noi. Dobbiamo preservarlo e impedirgli che, per problemi di falli, non ci possa aiutare. Per noi è fondamentale’".

Generoso.

"E spiritoso. Sapeva stare nel gruppo. Sapeva farsi voler bene. Anche quando prendeva in giro Villalta perché non schiacciava mai".

Pronto allo scherzo.

"Per me – gli volevo bene e lui ne voleva a me – si improvvisò anche chauffeur".

Racconti.

"Un paio d’anni fa, devo presentare un libro sulla Virtus in Sala Borsa".

E Marco?

"La Sef, mi dice, che mi metterà a disposizione un autista".

E quindi?

"Arriva l’autista. Prende in carico me e mia moglie Laura. Quell’autista è Marco. E una volta in viaggio, oltre a guidare, comincia a fare le imitazioni. Unico, generoso, buono. Mi mancherà il mio Marine".