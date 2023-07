Bombe su Odessa Sventrata la cattedrale Zelensky agli alleati: "Serve lo scudo aereo"

di Roberto Giardina

Nella notte tra sabato e domenica, un missile ha centrato l’altar maggiore della Cattedrale ortodossa della Transfigurazione di Cristo a Odessa. Il tetto della chiesa è crollato, e si è propagato un incendio. Un guardiano è rimasto ferito. Altri diciotto missili russi sono stati lanciati sulla città portuale del Mar Nero, nove sono stati interccettati dalla contraerea, gli edifici danneggiati sono una quarantina, i morti sono due, i feriti 22. Notizie che si ripetono da quasi un anno e mezzo, ma questa volta è stato colpito un luogo della storia della nostra Europa, non solo dell´Ucraina. Zelensky è furente e annuncia vendetta: "Non ci sarà perdono per il male compiuto. All’Ucraina serve uno scudo aereo vero e proprio, è questo l’unico modo per sconfiggere il terrore missilistico russo".

Mosca smentisce di aver voluto colpire un luogo di culto, ma già la pioggia di missili su Odessa era una rappresaglia, dopo l’attacco ucraino al ponte di Crimea. Sono stati colpiti anche strutture del porto, già danneggiate da bombardamenti la settimana precedente, da dove partivano le navi cariche di grano, ma l’accordo che consentiva l’esportazione non è stato prolungato da Putin, per reazione alla controffensiva ucraina. Zelensky vorrebbe continuare a vendere il suo grano, ma Putin minaccia di considerare nemica ogni nave che entri nel porto di Odessa, qualunque bandiera batta. Il Mare Nero è sotto il suo controllo. E iori, il presidente russo, ha bollato come "fallita" la controffensiva avviata dall’Ucraina per liberare le zone del Paese occupate dai russi. Anche se, secondo stime del Dipartimento di Stato americano, Kiev ha già recuperato il 50% dei territori che erano stati occupati dai russi. "L’

Ucraina riceverà aerei da combattimento F-16, ma la loro consegna richiederà diversi mesi", ha poi dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken.

L’Unesco ha condannato i "brutali attacchi russi" contro il patrimonio dell’Ucraina. Distruggendo la chiesa nel centro della città (la premier Giorgia Meloni ha già detto che l’Italia aiuterà l’Ucraina a ricostruirla) i russi hanno colpito un monumento che apparteneva anche al loro passato. La cattedrale fu costruita per volere della zarina Caterina II, la Grande, che fondò Odessa, la sua città lontana dalle nevi del nord, nel 1794, in un punto dove i i marinai genovesi avevano stabilito secoli prima una loro colonia. Odessa, che oggi ha circa un milione di abitanti, è anche una città con radici italiane.

Il nome fu scelto per ricordare Odisseo, Ulisse, che secondo alcune leggende nel suo vagare si sarebbe spinto nel Mar Nero. La costruzione della Cattedrale fu interrotta alla morte della zarina nel 1796, a 67 anni, e venne completata solo nel 1827. Dopo la rivoluzione di ottobre, fu saccheggiata dai bolscevichi nel 1919, e nel ´32 chiusa al culto. Venne distrutta nel 1936 da Stalin, responsabile della morte per fame di sei milioni di contadini ucrani.

La ricostruzione cominciò nel 1999 e venne riconsacrata nel 2010 dal patriarca di Mosca Kyrill I. Era una delle più grandi chiese ortodosse d´Europa. Sono 270 le chiese distrutte o danneggiate in Ucraina dall’inizio del conflitto nel febbraio del ´22. In gennaio l’Unesco aveva dichiarato la Cattedrale della Trasfigurazione, e il centro storico di Odessa, come patrimonio culturale mondiale, con la speranza che venissero risparmiati dalla guerra.