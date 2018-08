Villorba, 16 agosto 2018. Una bomba è esplosa di fronte alla sede locale della Lega. Questo quanto avvenuto nelle ore scorse a Villorba, in provincia di Treviso, dove un ordigno rudimentale è deflagrato vicino allo storico quartier generale del Carroccio. A quanto si è appreso, non vi sarebbero feriti. Successivamente, un'altra bomba, sempre ubicata a pochi passi dalla sede, è stata invece fatta brillare dagli artificieri. Secondo le prime ricostruzioni, il primo esplosivo (una bomba carta) sarebbe saltato in aria nei giorni precedenti, una trappola per attirare gente sul posto dove il secondo, una pentola a pressione riempita con chiodi e un innesco a tensione, avrebbe potuto esplodere nel momento in cui qualcuno avesse fatto scattare il filo di nylon rasoterra cui l'ordigno era collegato.

La Polizia ha rintracciato su internet una rivendicazione datata 12 agosto firmata da una cellula anarchica Haris Hatzimihelakis /Internazionale nera sulla cui autenticità stanno indagando gli inquirenti. Nel frattempo, il Segretario della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto sulla questione con un tweet: "Cercano di fermarci, ma violenti e delinquenti non ci fanno paura. Andiamo avanti, più forti di prima", queste le parole del Ministro dell'interno, seguite dall'hashtag #iononmollo. Anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha detto la sua, condannando l'episodio: "Esprimo la mia più ferma condanna per l’attentato alla sede della Lega di Treviso. Si sia trattato di un atto dimostrativo o della volontà di far del male, di ordigni ad alto potenziale oppure no, poco importa: si tratta comunque di un atto gravissimo, esecrabile, speriamo non il primo di una possibile inquietante spirale".