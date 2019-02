Bolzano, 15 febbraio 2019 - A volte si è così presi da quanto si legge o si digita sullo smartphone che si rischia di andare a sbattere. Un incidente buffo, ma che può rivelarsi pericoloso, e non tanto raro nelle città moderne. Così la Provincia di Bolzano ha ideato dei paracolpi fucsia da applicare sui pali della luce o sui cartelli stradali, ma si potrebbe pensare anche agli alberi, per evitare fastidiosi bernoccoli o peggiori danni fisici.

La campagna si chiama Stay Smart ed è stata ideata proprio per evitare che cittadini assorti nel web, o in una telefonata, vadano rovinosamente a impattare contro un palo. Può far sorridere, ma se si è arrivati a questo punto evidentemente il problema esiste, e chissà quanti non hanno mai denunciato il bernoccolo da distrazione, o semplicemente all'ultimo sono riusciti a schivare l'impatto.

Inoltre sul 'paratesta' c'è il logo che ne spiega l'utilità (ci fossero dei dubbi): la sagoma di un uomo che guarda lo smartphone, e l'indicazione del sito staysmart.it dove vengono dati 5 suggerimenti su come usare nel migliore dei modi il telefonino, senza schiantarsi contro un palo.