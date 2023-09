Bolzano, giovane con la tuta alare si lancia dalle rovine del Castel Greifenstein e muore

Bolzano, 10 settembre 2023 - Tragedia nella conca di Bolzano. Un giovane altoatesino ha perso la vita lanciandosi con la tuta alare dalla torre della rovina di Castel Greifenstein, conosciuto in italiano anche come Castel del Porco, a pochi chilometri da Bolzano. Secondo quanto raccontato da un testimone la vittima si era lanciata nel vuoto con la tuta alare e sembrava volesse arrivare nella zona dell'ospedale di Bolzano, dove intendeva atterrare in uno dei campi. Ma qualcosa non ha funzionato e il giovane è precipitato nel bosco a qualche decina di metri sotto il sentiero che da Settequerce porta a Castel Greifenstein.

La salma è stata recuperata con il verricello dall'elicottero della Guardia di finanza e trasportato al vicino ospedale. I carabinieri stanno effettuando i rilievi. E' la prima volta che si registra un lancio con la tuta alare su questo pendio.