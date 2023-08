Bolzano, bimbo eroe: salva il padre da un infarto mentre era alla guida

Bolzano, 23 agosto 2023 – Il figlio di 7 anni salva la vita al padre. È successo a Bolzano, pochi giorni fa, quando un uomo di 58 anni ha accusato un malore mentre si trovava alla guida della sua automobile nel centro della città. Come riporta il Corriere Della Sera, il padre avrebbe avuto un infarto ed il bimbo ha agito con prontezza e lucidità. Per prima cosa ha spostato la gamba dall’acceleratore premendo poi il freno. Quindi il bambino ha tirato il freno a mano poi, vista la gravità, ha preso il telefono del padre e ha allertato i soccorritori telefonando al 112. L’ambulanza, arrivata sul posto, ha soccorso il 58enne portandolo in ospedale. L’uomo ora sta meglio.