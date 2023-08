Bollino nero e allerta arancione Venti milioni in viaggio col maltempo L’unica odissea irrinunciabile

di Viviana

Ponchia

Ehi tu. Sì, proprio tu che hai deciso di partire stamattina e alle dieci sfogli il giornale mentre il figlio volenteroso porta il cane a fare l’ultima pipì. Tu che hai fatto una playlist da autostrada includendo Pierino e il Lupo di Prokofiev perché se allora è toccato a te oggi se lo beccano anche loro. Tu che hai strapazzato una moglie con due valigie considerando che un pareo basta e avanza. E hai organizzato spuntini proteici, giochi di parole, soste programmate. Tu: perché lo fai? Perché hai deciso di partire nel terribile sabato del bollino nero sapendo che è una trappola e che Dio non verrà a liberarvi per mano del profeta Mosè? Tornerai fra qualche settimana, in una domenica sera di esodo al contrario ugualmente nera, e la risposta sarà la stessa: chi è furbo si mette in viaggio quando tutti pensano che sia meglio di no, così non trova nessuno e in meno di tre ore è a Varigotti con i piedi a mollo. Ripensaci, siamo gente attaccata alle tradizioni e quando scatta il verde non c’è logica che tenga.

E dai retta a Coldiretti: oggi oltre quattro italiani su dieci (il 44%) sposeranno la tua teoria e si ritroveranno in coda a sudare o più probabilmente sotto un nubifragio, perché l’estate quando decide di rompersi non guarda il calendario. Chi sei tu per contestare il piano di Viabilità Italia del primo sabato di agosto quando in venti milioni si contenderanno idealmente lo stesso panino all’autogrill perché lo spuntino proteico dopo un po’ stufa? Fai il libero professionista, non il metalmeccanico. E questi non sono gli anni Sessanta. Nel presente smart i furbi veri staccano a fine settembre, tanto le stagioni non sono più quelle di una volta e fa bello fino a novembre. E prenotano last minute un tour enogastronomico in Borgogna: Tgv con scalo a Lione, una volta lassù bicicletta. Puoi chiudere e riaprire lo studio quando vuoi e invece no, hai deciso di cacciarti nel peggiore degli incubi. Sabato 5 agosto. Talmente sinistro che persino il metalmeccanico degli anni Sessanta anziché partire porterebbe la famiglia al cinema a vedere Barbie, e al mare ci si pensa lunedì.

Anas per fluidificare un minimo ha sospeso altri 96 cantieri sui 1100 in agguato sulle strade di competenza, ma stai sicuro che almeno un paio te li troverai fra le ruote. E di fianco alle betoniere ferme ma pur sempre ingombranti, nell’assenza di operai che però produce lo stesso una fila di dieci chilometri, diventerai saccente e noioso: in Giappone lavorano di notte e in una settimana tirano su un ponte. Metti in conto l’ammutinamento dei figli (ma quale Pierino, vogliamo Tananai), la sbarra che non si alza perché il Telepass si è fuso, il coccolone alla pompa di benzina: diventerai nero anche tu come il bollino, è comprensibile. Anche perché il figlio piccolo che patisce la macchina si metterà comodo davanti e tu leggerai sul cellulare (non si fa, nemmeno da fermi) un post su Facebook di un medico del 118 di Napoli che avverte: "Ricordatelo, non si appoggiano i piedi sul cruscotto. Un forte impatto frontale, abbinato allo scoppio dell’airbag, potrebbe causare gravi danni agli arti inferiori".

Capisci, non è proprio il giorno giusto. Non lo è mai stato da quando sono state inventate le ferie. Era il 1938. Prima chi poteva andava in villeggiatura per tre mesi, poi sono arrivate le due settimane retribuite per legge e l’esodo è cominciato. Con meno auto, ma anche con meno strade considerando che Aldo Moro inaugurò l’autostrada del Sole solo nell’ottobre del 1964: una sola carreggiata con tre corsie, di cui quella centrale riservata al sorpasso a senso alternato. Guard-rail? Corsia d’emergenza? Neanche sapevamo cosa fossero. Partiva il 13% degli italiani, spesso su una Seicento pagata a suon di cambiali, con il tetto-bazar e i finestrini abbassati (il condizionatore non lo avevano nemmeno le Mercedes). Il cassiere sotto la tettoia aveva il borsello a tracolla, mancava sempre qualche spicciolo. Non era facile nemmeno allora, ma era il bello del debutto. Ora sono trent’anni che il primo sabato di agosto resti intrappolato in galleria a Spotorno, è ora di smetterla.