Roma, 20 aprile 2020 - Torna in diretta video il bollettino della Protezione Civile. Oggi e giovedì si tiene alle 18 la conferenza stampa con Angelo Borrelli che diffonde i dati aggiornati al 20 aprile dell'epidemia di Coronavirus in Italia. Numeri che negli ultimi giorni hanno seguito un trend sostanzialmente stabile, con la curva dei contagi ieri in lieve calo, seppur con meno tamponi eseguiti. Ed è questo uno degli indicatori che potrebbe spiegare con più precisione la diffusione del Covid-19 nel nostro Paese. Ovvero la percentuale di positivi riscontrati nei test effettuati quotidianamente. Una quota che ieri, seppur il numero dei nuovi casi sia risultato in calo, è tornata a salire oltre il 6%. Si conferma in discesa il trend dei morti, con 433 nuove vittime ieri. Continua ad allentarsi la pressione sul sistema sanitario, anche se tra sabato e domenica è aumentato lievemente il numero di ricoverati con sintomi. Prosegue la diminuzione dei pazienti in terapia intensiva.

Al centro del dibattito c'è sempre la Fase 2, con il ministro Patuanelli che ieri sera ha aperto a una riapertura scaglionata per regioni. Ipotesi che viene bocciata dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana che vede il rischio di "un'Italia zoppa". Fondamentali per la ripartenza saranno i dispositivi di protezione individuale: più fonti confermano che il prezzo bloccato delle mascherine chirurgiche non potrà eccedere la somma di un euro. Si accende il dibattito politico sulla 'App immuni' che non è partita e già preoccupa. Da molti viene ritenuta cruciale per tracciare il Covid-19 (e di conseguenza le persone), così da arginarlo. Allineati Pd, Fdi, Lega e Forza Italia: serve una legge per disciplinare l'applicazione che limita - gioco forza - la libertà dei cittadini. Rinviate, nel frattempo, le elezioni amministrative: ipotesi di recupero tra settembre e dicembre. Uno studio mostra come sia triplicata la mortalità per infarti: la gente ritarda l'accesso in ospedale, nonostante i sintomi, temendo il rischio contagio. E mentre emergono ulteriori dettagli su come sarà la Fase 2, gli esperti già si proiettano sulla seconda ondata del Coronavirus. Ritenuta una certezza più che un'eventualità. L'Osservatorio Nazionale sulla Salute, intanto, ha diffuso una stima - regione per regione - su quando verrà raggiunta la soglia di 'zero contagi'. Un modello considerato "verosimile" solo nel caso in cui non vengano allentate le misure di contentimento.

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19

