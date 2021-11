Roma, 8 novembre 2021 - Appuntamento con il bollettino Covid di oggi del ministero della Salute e della Protezione Civile. Ieri i contagi di Coronavirus in Italia sono scesi come conseguenza del minore numero di tamponi effettuati nel fine settimana, ma la curva su base settimanale continua la sua salita. Il numero di nuovi casi, seppur indicativo, anche oggi sarà influenzato dall'effetto weekend, per cui l'attenzione è rivolta in particolare ai ricoveri: stando ai primi dati sui reparti ordinari e sulle terapie intensive che arrivano dalle Regioni, la pressione ospedaliera è in significativo aumento.

"Più che di quarta ondata parlerei di risalita dei casi, con modesto impatto in ambito ospedaliero", ha dichiarato sulla situazione attuale Nino Cartabellotta su Radio Cusano Campus. "Sul fatto che ci sia un incremento importante dei casi non ci sono dubbi, sta avvenendo in tutta Europa (qui i Paesi più in difficoltà), in Italia l'impatto dell'aumento dei casi sugli ospedali è quantitativamente inferiore rispetto al periodo in cui non c'erano i vaccini ed è anche meno grave perché l'incremento maggiore è stato in area medica, non in terapia intensiva.

Sul fronte della campagna vaccinale Cartabellotta evidenzia però due criticità in vista dell'inverno: la prima è legata al fatto che, ad oggi tra la popolazione vaccinabile, le persone che non hanno fatto il vaccino sono oltre 7 milioni di cui circa 2,7 milioni sono over 50. "Ho l'impressione che tra esenzioni e zoccolo duro, non si riuscirà ad andare oltre i 15-20mila nuova vaccinati al giorno", ha detto il presidente della Fondazione Gimbe. La seconda riguarda la somministrazione delle terze dosi: "Bisogna riorganizzarsi dopo che diverse Regioni hanno smantellato gli hub" ed è importante che "ci si allinei sul meccanismo di chiamata attiva".

In flessione i contagi in Veneto che dopo medie intorno ai 700 nuovi casi giornalieri degli ultimi giorni, si attestano a 432 in 24 ore. Crescono però i ricoveri: sono 11 in più nelle aree mediche e due in più nelle terapie intensive. Si registra anche un decesso.

In Toscana sono 263 i nuovi casi Covid scoperti oggi da 5.757 tamponi molecolari e 6.932 tamponi antigenici rapidi per un tasso di positività del 2,1%. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 3 decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 89 anni. Gli attualmente positivi sono 6.639, -0,9% rispetto a ieri: tra questi i ricoverati sono 305 (7 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (1 in più) e 277 in area medica.

Aumentano i ricoveri di pazienti Covid in Alto Adige, che ora sono 69, ovvero 8 più rispetto a ieri: salgono a 65 (+9) i letti occupati nei normali reparti, mentre sono 4 (-1) quelli in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore su 649 tamponi effettuati sono stati registrati 185 casi positivi. I nuovi guariti sono invece 91.

Oggi in Puglia si registrano 150 nuovi casi di Coronavirus (0,98% dei 15.230 test) e 3 decessi. La maggioranza dei casi sono stati individuati nelle province di Bari (43), Foggia (50) e Lecce (47). Delle 3.492 persone attualmente positive nella regione, 151 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva.

Nessuno degli 84 tamponi molecolari eseguiti ieri in Basilicata ha dato esito positivo.