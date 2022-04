Bollettino Covid oggi: dati del 30 aprile in diretta. Contagi e ricoveri dalle regioni

Roma, 30 aprile 2022 - L'effetto Pasqua sembra alle spalle, ma si guarda sempre con attenzione al bollettino Covid con l'aggiornamento sull'epidemia di Coronavirus in Italia. Anche oggi tra le 16:30 e le 18 veranno diffusi dal ministero della Salute i dati di contagi, decessi, ricoveri e terapie intensive che qui analizzeremo regione per regione. Ieri i nuovi casi sono stati circa 59mila (qui il bollettino del 29 aprile 2022), con la curva che ha frenato con decisione rispetto alle 24 ore precedenti. Un calo che fa ben sperare anche perché è associato a una diminuzione del tasso di positività e delle ospedalizzazioni. Una tendenza che si riscontra anche nei primi dati che giungono dalle regioni. Numeri incoraggianti alla vigilia delle nuove regole per mascherine al chiuso e Green pass (qui cosa cambia dall'1 maggio). "Quadro epidemiologico stabile", ha detto il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, illustrando ieri il monitoraggio settimanale. Rezza ha invitato prudenza visto "l'elevata circolazione del virus", richiamando all'utilizzo delle mascherine al chiuso, nonostante il via libera del Governo. Sul fronte mondo, la Cina non sembra allentare la morsa nella lotta contro il virus. A Shanghai sono state stabilite nuove restrizioni per arginare l'avanzata di Omicron.

Sommario

Le regioni / Veneto

Il Covid in Veneto fa segnare oggi 5.549 nuovi casi a fronte di 3 decessi. In isolamento si trovano 70.005 persone. Sul fronte delle ospedalizzazioni, sono 621 i ricoverati positivi in area non critica (-13), 15 in terapia intensiva (0).

Altri 4.651 casi di Covid in Emilia Romagna. Calano i ricoveri: 5 in meno rispetto a ieri quelli in terapia intensiva mentre sono 23 in meno quelli negli altri reparti Covid. S registrano purtroppo altri 11 decessi.

I nuovi casi di Coronavirus in Toscana sono 2.921, età media 46 anni. Si registrano putroppo oggi altri 5 decessi. Lieve crescita dei ricoveri in terapia intensiva (+1).

Sono 1.618 i nuovi casi di Covid in Sardegna, di cui 1.448 diagnosticati da antigenico. Si contano oggi altri quattro decessi: due donne di 81 e 86 anni e un uomo di 95, residenti nella provincia di Sassari, e una donna di 86 anni, residente del Sud Sardegna. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8948 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (+2) e quelli in area medica sono 302 (-1). Le persone in isolamento domiciliare sono 28.812 (-76).

Sono 1.568 i casi di positività rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Nell'ultima settimana in regionela curva epidemica del coronavirus ha registrato una flessione intorno al 9%.