Bollettino Covid oggi Italia: contagi, ricoveri e morti. La diretta regione per regione

Roma, 24 aprile 2022 - Covid Italia, in attesa del bollettino di oggi 24 aprile del ministero della Salute - saranno pubblicati nel tardo pomeriggio i dati su nuovi contagi, morti e ricoveri -, l'Agenas fa sapere che diminuisce l’occupazione da parte dei malati di Covid dei reparti di area non critica che scendono dal 16 al 15%, meno della metà rispetto ad un anno fa quando erano al 33%. Stabili invece le terapie intensive al 4% contro il 33% di un anno fa.

I dati sono riferiti a ieri. Sono 4 le Regioni che superano la soglia del 15% per i reparti di area non critica: la Basilicata al 20% in discesa di 3 punti, le Marche in crescita di un punto che raggiunge il 18%, il Molise al 19% anche questo in crescita di un punto, la Campania che migliora di un punto e che scende al 17%.

Intanto è stato appena diffuso il report dell'Oms sulle epatiti infantili: 169 casi in 12 paesi del mondo, 17 trapianti e un morto.

Sommario

(Qui saranno pubblicati i dati del ministero della Salute)

Ecco i dati in tempo reale, regione per regione.

Sono 4.891 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale dei contagi a 1.636.052. Il bollettino regionale segnala 4 vittime, per un totale di 14.392. Scendono gli attuali positivi a 74.687 (-631); in calo anche i dati clinici, con 857 pazienti in area medica (-7) e 34 (-1) in terapia intensiva.

Oggi in Puglia 24.388 test Covid-19 e 4.596 nuovi casi: 1.475 in provincia di Bari, 322 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 577 in quella di Brindisi,562 in provincia di Foggia, 805 in provincia di Lecce, 785 in provincia di Taranto nonché 54 residenti fuori regione e 16 di provincia in via di definizione. Inoltre non sono stati registrati decessi. Attualmente sono 104.638 le persone positive, 582 sono ricoverate in area non critica e 34 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 1.040.836 a fronte di 10.413.860 test eseguiti, 927.978 sono le persone guarite e 8.220 quelle decedute.

Altri 3.403 nuovi casi (età media 48 anni) e altre tre morti per Covid (stesso dato del giorno precedente) in Toscana secondo il rilevamento delle 24 ore della Regione. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente.