Bollettino Covid oggi: i dati in Italia del 31 marzo. Casi e ricoveri regione per regione

Roma, 31 marzo 2022 - Sul plateau, aspettando la discesa. Si cercano conferme nel bollettino Covid di oggi, dopo che la Fondazione Gimbe ha certificato, nel suo ultimo monitoraggio, una sostanziale stabilità dei contagi. Nell'ultima settimana la curva del coronavirus in Italia ha smesso di salire, mentre ricoveri e terapie intensive si sono rivelati in crescita. Lieve l'aumento dei decessi (+3%). I dati di ieri hanno fatto segnare poco meno di 80mila nuovi casi, contro i 70-71 mila di media della scorsa settimana (ma sappiamo che i numeri del lunedì abbassano il valore medio). Dalle prime comunicazioni che arrivano dalle regioni, le cifre sembrano assestarsi anche oggi in questa direzione.

L'avanzata di Omicron in Italia prosegue, ma a due velocità: nel Nord il contagio non ha ancora accelerato, i dati dei prossimi giorni diranno se la tendenza è destinata a consolidarsi, spianando la strada alla discesa dei casi. Domani, intanto, avrà fine lo stato di emergenza (qui le nuove regole Covid dall'1 aprile). Di ieri la circolare del ministero della Salute che chiarisce cosa cambia per isolamento e quarantena. Nella mappa aggiornata dell'Ecdc, intanto, anche la Valle d'Aosta torna in rosso scuro: ora tutta l'Italia ha il colore del maggior rischio Covid.

Bollettino Covid del 31 marzo

Le Regioni / Veneto

Resta alto il numero dei contagi da Covid in Veneto. Sono 7.720 le nuove infezioni registrate nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano della Regione. Crescono anche i ricoveri, con 12 nuovi ingressi nelle aree mediche. Nessuna variazione, invece, per le terapie intensive. Undici i decessi.

Toscana

Sono 5.305 i nuovi casi registrati nelle 24 ore in Toscana su 34.941 test di cui 8.626 tamponi molecolari e 26.315 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,18% (61,9% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani. Rispetto a ieri i contagi sono in aumento (erano 4.960) a fronte di un numero di poco superiore di test (erano 32.144), e il tasso di positività è sostanzialmente invariato (era 15,43%).

Marche

Sono 2.349 i nuovi casi di Covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Prosegue il lento calo dell'incidenza che resta sopra quota mille, ma passa da 1.064,73 a 1.033,30. Rimane alta la percentuale di casi sui tamponi del percorso diagnosi (42,9% su 5.481); il totale di tamponi eseguiti in un giorno è di 7.336 che comprende anche i 1.855 test del percorso guariti. Le persone con sintomi sono 520. La provincia di Ancona viaggia sempre su circa 800 casi giornalieri (794); è seguita per numero di positivi dalle province di Macerata (410), Ascoli Piceno (375), Pesaro Urbino (370) e Fermo (320); 80 contagiati da fuori regione. Tra le fasce d'età più colpite ancora una volta quella tra 25-44 anni (615), con quasi un quarto dei positivi; seguono 45-59 anni (544), 60-69 anni (274), 70-79 anni (210) e 6-10 anni (133).

Ancora in crescita i ricoveri: cinque in più nell'ultima giornata fanno salire il totale a 254 di cui 12 in Terapia intensiva (+2), 58 in Semintensiva (-2), 184 in reparti non intensivi (+5), 32 i dimessi in 24ore. Cinque i decessi: una 83enne di Civitanova Marche e un 84enne di Castelraimondo (Macerata); una 82enne di Porto San Giorgio (Fermo); in provincia di Ancona un 79enne di Loreto e una 98enne di Ancona.