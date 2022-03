Bollettino Covid oggi Italia: i dati del 23 marzo su contagi, ricoveri e morti

Roma, 23 marzo 2022 - E' atteso per il tardo pomeriggio il bollettino Covid di oggi del ministero della Salute sui nuovi contagi, morti e ricoveri. Il virus è tornato a correre: ieri i nuovi positivi sono tornati verso quota centomila; l'ultimo dato più alto si era verificato lo scorso 8 febbraio. Omicron 2 è diventata la variante 'regina' del Coronavirus a livello globale, secondo l'ultimo report settimanale dell'Oms sulla pandemia. "Negli ultimi 30 giorni il sottolignaggio BA.2" di Omicron "è diventato predominante, con 251.645 sequenze (85,96%)" caricate sulla piattaforma Gisaid. Il 99,8% delle sequenze messe su Gisaid da campioni raccolti nell'ultimo mese è di variante Omicron, con Delta ormai allo 0,1%, spiega l'Oms. E all'interno della 'famiglia' Omicron, "la quota di BA.2 è cresciuta costantemente dalla fine del 2021" e la sottovariante "è divenuta dominante entro la settima settimana del 2022. Questa tendenza è più pronunciata nella regione del Sudest asiatico, seguita da Mediterraneo orientale, regione Africana, Pacifico occidentale e regione Europea. BA.2 è attualmente dominante nella regione delle Americhe".

Sono 8.093 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 47.535 test. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 9 nuovi decessi, 4 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 34 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri) e 620 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza (5 in più rispetto al dato diffuso ieri).

Sono 6.287 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto. Si registrano altri 13 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.436.225, mentre gli attualmente positivi sono 69.600. Il totale dei decessi da inizio pandemia ha superato i 14 mila (14.074). Negli ospedali veneti sono ricoverate 468 persone in area medica e 27 in terapia intensiva, per quanto riguarda le strutture ospedaliere. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 98. Nella giornata di ieri sono state somministrate 2.627 dosi di vaccino.

In Toscana sono 945.634 i casi di positività al Coronavirus, 5.280 in più rispetto a ieri (1.539 confermati con tampone molecolare e 3.741 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 889.871 (94,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.441 tamponi molecolari e 24.184 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,2% è risultato positivo. Sono invece 8.577 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 61,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 46.377, +4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 790 (stabili rispetto a ieri), di cui 35 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 21 nuovi decessi: 8 uomini e 13 donne con un'età media di 83,4 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 5.280 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (22% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più).

Sale ancora nelle Marche l'incidenza di casi di Coronavirus ogni 100mila abitanti: nell'ultima giornata sono stati rilevati 2.616 positivi e l'incidenza è passata da 1.178,82 a 1.191,62. In totale, fa sapere l'Osservatorio epidemiologico regionale, sono stati eseguiti 7.685 tamponi di cui 5.907 nel percorso diagnostico (44,3% di positivi) e 1.778 nel percorso guariti. Sono 497 le persone che hanno manifestato sintomi; i casi comprendono 728 contatti stretti di positivi, 711 contatti domestici, 42 in setting scolastico/formativo, 8 in ambiente di vita/socialità, 3 in setting lavorativo, 1 in setting sanitario e 2 assistenziale. Per 615 contagi è in corso un approfondimento epidemiologico. Il numero più alto di casi ancora in provincia di Ancona (817); seguono le province di Macerata (506), Ascoli Piceno (447), Pesaro Urbino (401), Fermo (333); 112 i positivi provenienti da fuori regione.

Sono 2.248 (di età compresa tra 2 mesi e 98 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 297480. Dei positivi odierni, 1521 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (si tratta di una 82enne della provincia di Chieti, di un 59enne residente fuori regione, mentre 3 casi sono risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3054. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 251677 dimessi/guariti (+731 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 42749 (+1511 rispetto a ieri).

In Sardegna sono 2.225 i nuovi casi confermati di positività al Covid, di cui 1.794 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.245 tamponi, secondo l'ultimo aggiornamento della Regione, che segnala altri sette decessi: due donne di 87 anni, nella Città Metropolitana di Cagliari e nel Sud Sardegna; due donne di 76 e 82 anni e un uomo di 97, nell'Oristanese; una donna di 67 anni, nella provincia di Sassari e un'altra persona residente nel Nuorese. Il numero totale delle vittime nell'isola dall'inizio della pandemia sale così a 2.174. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18, uno in meno rispetto a ieri, mentre quelli in area medica sono 322, otto in meno. Sono 29.306 le persone in isolamento domiciliare, 188 in più rispetto a ieri.

Sono sostanzialmente stabili i ricoverati Covid in Umbria, 195, uno in meno di martedì, con tre posti occupati nelle terapie intensive, uno in meno. Nell'ultimo giorno sono stati accertati 2.150 nuovi positivi, 1.759 guariti e altri due morti. Gli attualmente positivi salgono a 21.455, 389 in più, pari a un più 1,8 per cento (più 7,1 lo stesso giorno della scorsa settimana) . Sono stati analizzati 2.761 tamponi e 8.810 test antigenici, con un tasso di positività del 18,58 per cento (era 16,1 martedì e 19,65 lo stesso giorno della scorsa settimana).

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.407 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.278 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'8,91%. Sono inoltre 7.696 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 796 casi (10,34%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 129. Si registrano i decessi di 13 persone.

In Basilicata, nella giornata di ieri, sono stati processati 4.284 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid, di cui 1.099 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 477 guarigioni e 2 decessi. In totale sono 98 le persone ricoverate: 56 nell'ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 42 nell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva. Sempre ieri sono state effettuate 469 vaccinazioni. Al momento sono 467.749 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 440.726 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 348.992 (63,1 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.257.630 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Nella Provincia di Bolzano sono 684 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. In Molise sono 525, in Valle D'Aosta 69.