Bollettino Covid oggi Italia: i dati del 9 marzo su contagi, ricoveri e morti

Roma, 9 marzo 2022 - E' atteso per il tardo pomeriggio il bollettino del ministero della Salute con gli aggiornamenti di oggi su contagi, morti e ricoveri. Intanto secondo i dati del monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi regionali (Agenas), cala ancora di un punto percentuale a livello giornaliero l'occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri di area non critica da parte di pazienti con Covid. Il valore in Italia torna così al 13% mentre esattamente un anno fa continuava a salire, toccando il 34%. E' stabile attualmente al 6% l'occupazione delle terapie intensive, che un anno fa vedeva, invece, un trend in crescita arrivando a quota 30%.

Nel dettaglio, nell'arco di 24 ore, l'occupazione dei posti letto nei reparti di area medica (detta 'non critica') da parte di pazienti con Covid-19, a livello giornaliero, scende in Abruzzo (al 20%) e Lazio (17%), mentre torna a crescere in Basilicata (24%) e Calabria (26%). Il tasso è stabile in 11 regioni e province autonome: Campania (al 14%), Emilia Romagna (13%), Friuli Venezia Giulia (13%), Liguria (15%), Lombardia (8%), Marche (17%), Molise (15%), Pa di Bolzano (13%),Pa Trento (11%), Piemonte (10%), Puglia (19%) Sardegna (20%), Sicilia (24%), Toscana (14%), Umbria (21%), Valle d'Aosta (10%) e Veneto (8%). L'occupazione di posti letto in terapia intensiva da parte di pazienti con Covid-19 cresce, invece, a livello giornaliero in Abruzzo (al 8%) e Umbria (7%) mentre cala in 6 regioni e province autonome: Basilicata (all'1%), Lombardia (4%), Pa Bolzano (1%), Pa Trento (2%), Sardegna (10%), Sicilia (7%). Il tasso di occupazione delle intensive è, invece, stabile in 13: Calabria (7%), Campania (5%),Emilia Romagna (8%), Friuli Venezia Giulia (5%) Lazio (10%), Liguria (7%), Marche (7%), Molise (5%), Piemonte (6%), Puglia (6%), Toscana (9%), Valle d'Aosta (6%) e Veneto (4%).

In calo nell'ultima settimana anche i ricoveri dei pazienti pediatrici monitorati nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali sentinella della rete Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere): la percentuale di ospedalizzazioni si è ridotta in una settimana del 15%. Il 59% ha tra 0 e 4 anni, il 18% tra 5 e 11 anni, il 23% tra 12 e 18 anni. In particolare i neonati, da 0 a 6 mesi, costituiscono il 36% del totale. Il numero di casi di piccoli pazienti ricoverati con entrambi i genitori non vaccinati è pari al 37%.

Si abbassa il numero dei nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore in Veneto: sono 3.982, rispetto ai 5.263 del giorno precedente. Si contano anche 14 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia è di 1.362.882, quello dei decessi 13.937. Flettono i dati degli ospedali: sono 884 (-29) i malati ricoverati in area medica, e 67 (-6) quelli in terapia intensiva. Gli attuali positivi continuano a scendere, 49.134 (-116). La campagna vaccinale è sempre su numeri residuali. Ieri sono state effettuate 3.243 somministrazioni, sostenute soprattutto dalle terze dosi (2.779).

Sono 3.172 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 24.650 test, di cui 6.886 tamponi molecolari e 17.764 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,87% (53,3% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani. Si conferma la tendenza al rialzo dei casi giornalieri rispetto alla scorsa settimana. Rispetto a ieri i contagi sono in calo (erano 3.840), anche se restano superiori rispetto ai dati giornalieri registrati la scorsa settimana, a fronte di un minor numero di test (erano 31.485), e il tasso di positività è lievemente aumentato (era 12,20%).

Ancora una discesa di ricoverati Covid in Umbria, 140, cinque in meno di martedì, mentre scendono a cinque, da sei, i posti occupati nelle terapie intensive. Segnalati altri tre morti e sale al 17,79 per cento il tasso di positività dei test per la ricerca del virus. Emerge dai dati sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati accertati 1.499 nuovi positivi, scaturiti dall'esame di 2.339 tamponi e 6.083 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari al 17,79 per cento, mentre era 15,3 martedì e 11,37 lo stesso giorno della scorsa settimana. Sempre nelle ultime 24 ore sono stati certificati 767 guariti, con gli attualmente positivi che salgono 11.344, 729 in più.

In Basilicata si registrano 611 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, nella Provincia di Bolzano 566 e in Molise 297.