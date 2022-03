Bollettino Covid oggi 6 marzo: contagi e morti in Italia e regione per regione

Roma, 6 marzo 2022 - Atteso, come sempre nel pomeriggio, il nuovo bollettino Covid di oggi con l'aggiornamento del Ministero della Salute sul numero di contagi, di vittime e di ricoveri (qui sotto intanto i dati in arrivo dalle singole regioni). Con l'indice di positività in risalita da due giorni, l'attenzione è proprio sul rapporto tra le nuove infezioni accertate e il numero di tamponi effettuati. E i primi dati dalle regioni oggi sembrano indicare una nuova discesa dei casi. Se il baricentro mediatico è (giustamente) spostato sulla guerra in Ucraina, non dobbiamo abbassare la guardia, avverte Walter Ricciardi: il consulente del governo per l'emergenza Coronavirus, intervistato dal Messaggero, non si riferisce tanto alla situazione attuale ma alla possibilità di una recrudescenza pandemica in ottobre.

Il bollettino di ieri, 5 marzo

Sommario

Il calo dei nuovi casi di Sars-Cov2 è costante e consolidato, così come l'allentamento della pressione sulle terapie intensive e in generale sulle ospedalizzazioni. Ieri si è osservato anche una decisa flessione del conto dei morti, abbondantemente sotto quota 200 (174). In Italia tutti i parametri sono sotto la soglia critica ma bisogna "continuare a difenderci con le mascherine e i vaccini, ma anche a tagliare l'erba sotto i piedi del virus vaccinando l'Africa e quei Paesi dell'Asia che sono indietro", dice Ricciardi. Proprio i vaccini ci consentono di vivere sogni tranquilli. Ieri l'Iss (Istituto superiore di sanità) ha diramato l'ultima ufficiale stima dell'efficacia della vaccinazione: con tre dosi la protezione dalla forma grave di Covid-19 è del 92% superiore rispetto ai non vaccinati. Dell'85% nei vaccinati con il ciclo completo (due dosi) da meno di 90 giorni, dell'88% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni, e dell'82% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni.

Sono 3.923 i nuovi casi di Covid registrati nel Lazio (-11 rispetto a ieri), a fronte di 6.595 tamponi molecolari e 34.313 antigenici per un totale di 40.908 tamponi. Comunicati oggi altri 3 decessi (-2), i i ricoverati sono 1.113 (-13), 98 le terapie intensive (+6) e +5.406 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.822. Superata quota 13 milioni e 260 mila vaccini complessivi, superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, l'80% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.

Scendono nelle ultime 24 ore i nuovi contagi Covid in Veneto, 3.029, rispetto ai 3.866 di ieri. Le vittime sono 7. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 1.352.070, quello di decessi a 13.900. Lo riferisce il bollettino regionale. Si abbassa di poco il numero degli attuali positivi, 49.566 (-62). Pressoché stabili rispetto a 24 ore fa gli indicatori clinici: nei reparti non critici sono ricoverati 895 pazienti (-3), nelle terapie intensive 85 (+2).

In Toscana 2.487 i nuovi casi Covid (855 confermati con tampone molecolare e 1.632 da test rapido antigenico), che portano il totale a 872.171 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 839.368 (96,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 23.676, -3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 731 (31 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 5 uomini e 3 donne con un'età media di 85,3 anni.

Lievissimo aumento dei nuovi casi Covid in Emilia-Romagna: sono 2.089 quelli registrati nelle ultime 24 ore, contro i 2.056 di ieri. Da inizio pandemia i contagiati sono stati 1.198.689. Effettuati ieri 13.388 tamponi, di cui 6.400 molecolari e 6.988 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15%, in discesa rispetto a 24 ore fa. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell' Emilia- Romagna sono 68 (numero invariato rispetto a ieri), l'età media è di 64 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.177 (+10 rispetto a ieri, +0,9%), età media 74,5 anni.

Dopo il progressivo calo nelle Marche dell'incidenza di casi di coronavirus ogni 100mila abitanti, che prosegue quasi ininterrotto dal 27 gennaio, ora si registra una fase di stabilizzazione della curva con una media di circa 1.300 contagi al giorno, a fronte però di una discesa dei ricoveri nell'ultimo periodo. Nelle ultime 48ore il totale dei casi ogni 100mila abitanti ha conosciuto due lievi rialzi consecutivi: nel bollettino di ieri, con gli ultimi 1.619 positivi rilevati, l'incidenza è salita da 584,38 a 602,03, mentre oggi si è portata a 625,21. Resta piuttosto alta la percentuale di positività registrate tra i tamponi del percorso diagnostico (44,1% su 3.668 test).

Oltre mille nuovi contagi in Umbria. In base all'ultimo aggiornamento della Regione, nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.132 nuovi casi, gli attualmente positivi sono 10.623 con un incremento rispetto al giorno precedente pari all'8,8%. Sono 274 le guarigioni. Calano i pazienti ricoverati: sono 135 a fronte dei 142 di ieri. Di questi, 5 sono in terapia intensiva come nei giorni precedenti. Un nuovo decesso nell'ultimo giorno, per un totale di 1.750 dall'inizio della pandemia.

Altri 453 novi casi di Covid in Friuli Venezia Giulia su 1.631 tamponi molecolari e 3.709 test rapidi antigenici realizzati. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 10, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 158. La fascia più colpita è quella 40-49 anni (17,44%), seguita dalla 30-39 anni (15,23%) e dalla 50-59 (14,13%). Nella giornata odierna si registrano due decessi che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 4.805, mentre i totalmente guariti sono 289.722.

C'è un nuovo decesso in Basilicata per via del Covid. E' quanto fa sapere la task force regionale che segnala anche 399 nuovi contagi a fronte di 2.075 tamponi (molecolari ed antigenici) processati ieri. In totale sono 89 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane, di cui una in terapia intensiva. Scendono a 290 (ieri 327) i nuovi casi di Covid in Molise, con un decesso, mentre in Alto Adige si registrano 366 contagi. In Provincia di Bolzano si conta una nuova vittima, dopo una settimana esatta senza morti. Si tratta di uomo di oltre 80 anni. Salgono i ricoveri in ospedale, 67 nei normali reparti (+5) e 2 in terapia intensiva (+1). Nelle strutture private convenzionate sono ricoverati 67 pazienti postacuti. Altri 35 contagi in Valle d'Aosta (ieri 59).