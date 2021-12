Roma, 24 dicembre 2021 - Preoccupazione per i dati sui contagi Covid, che hanno registrato un'impennata negli ultimi giorni. Oggi il bollettino del Ministero della Salute farà il punto della situazione anche su ricoveri, terapie intensive e morti. L'incidenza dei casi continua a salire: 351 per 100mila abitanti nel periodo 17-23 dicembre, contro 241 per 100mila nella settimana prima, secondo dati monitoraggio cabina regia comunicati dall'Iss. L'indice Rt è 1.13. L'occupazione in terapia intensiva sale al 10,7% (12 le Regioni e province autonome sopra soglia del 10%) e nelle aree mediche al 13,9%. Comunque non si prevedono cambi di colore delle Regioni. Forte crescita numero nuovi casi non associati a catene di trasmissione, aumenta la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa di sintomi. Silvio Brusaferro, portavoce del Comitato tecnico scientifico: "Il numero dei casi crescerà ancora, dobbiamo essere attenti a nostri comportamenti durante le feste".

Il forte incremento dei contagi, che si registra in questi giorni in Italia, "non è ancora il picco, a gennaio ci sarà un rialzo fortissimo dei casi", mette in guardia Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute, ospite questa mattina a Sky Tg24. Nel nostro Paese è quindi "prevedibile un numero di casi simile a quello visto negli altri Paesi d'Europa".

Intanto entra in scena la stretta imposta dal governo: mascherine all'aperto e riduzione a sei mesi della durata del Green pass; niente feste in piazza e discoteche chiuse; niente caffè al bancone per i non vaccinati; super pass per il museo o la palestra; mascherine Ffp2 per i mezzi pubblici, o per andare allo stadio o al cinema; risorse per 9 milioni per uno screening nelle scuole dopo le vacanze.

E per limitare ulteriormente la diffusione del virus è stato deciso di estendere la terza dose ai giovani tra i 16-17 anni e gli adolescenti fragili tra i 12-15. Secondo la circolare del ministero della Salute le dosi potranno essere somministrate a partire dal 27 gennaio. Aifa - si apprende - si pronuncerà su tutti gli adolescenti tra 12-15 anni entro il mese di gennaio.

Le regioni / Veneto

Sono 5.074 i contagi Covid e 16 i decessi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio della pandemia sale a 599.939, quello delle vittime a 12.257. Sempre più pesante la situazione ospedaliera. I malati Covid ricoverati in area medica sono 1.213 (+15), quelli in terapia intensiva registrano una flessione di -4 unità ( 163). Gli attuali positivi nella Regione salgono a 66.998.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.337 su 52.095 test di cui 18.985 tamponi molecolari e 33.110 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,41% (19,0% sulle prime diagnosi). Si tratta del record dei casi giornalieri da inizio pandemia, il dato più alto si era registrato il 7 novembre 2020 quando i nuovi positivi in 24 ore furono 2.787. Rispetto a ieri il numero dei nuovi casi è più alto (erano 2.780) a fronte il numero dei test effettuati inferiore (erano 52.779), di conseguenza il tasso dei positivi è in crescita (era 5,27%). Tre i morti.

La corsa del Covid anche in Umbria accelera esponenzialmente. Per il secondo giorno consecutivo, superato il picco assoluto di nuovi contagi dall'inizio della pandemia. Sono 1.229 i nuovi casi registrati oggi secondo i dati della Regione Umbria. Due nuovi decessi portano il totale a superare la soglia dei 1.500 (1.501). Gli attualmente positivi sono 6.438, erano 5.374 ieri, 163 le guarigioni. Negli ospedali, ricoverati 76 pazienti, tre in più rispetto a ieri, di cui 8 in terapia intensiva, valore invariato.

Nuovo record di contagi nelle Marche che nelle 24 ore registrano 1.103 nuovi casi (ieri erano 871), e il tasso di incidenza che schizza a 343,07 su 100mila abitanti (ieri 315,03). Secondo l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, la positività è 11,3% su 9.724 tamponi analizzati nel percorso diagnostico screening (oltre 14mila i tamponi totali, a cui si aggiungono 6.640 test antigenici, con 582 positivi). Sono 237 i sintomatici. Ancona è la provincia cin il maggior numero di casi, 361, seguita da Macerata con 187, Pesaro Urbino con 182, Fermo con 178, Ascoli Piceno con 131, 64 casi fuori regione. Nelle terapie intensive il 28% dei ricoverati è vaccinato, il 72% non è vaccinato.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.860 tamponi molecolari sono stati rilevati 643 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'8,18%. Sono inoltre 14.068 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 183 casi (1,30%). Un totale quindi di 826 nuovi casi. Dieci i decessi mentre le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 25 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 275.

Oggi in Puglia sono stati individuati 664 nuovi casi (1,4% dei 45.548 test) e un morto. Rispetto a ieri si è dimezzata l'incidenza dei nuovi positivi sul numero dei test. I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (283), Barletta-Andria-Trani (29), Brindisi (85), Foggia (51), Lecce (157), Taranto (46). Altri 11 casi riguardano residenti fuori regione e per altri due la provincia di appartenenza è in corso di definizione. Delle 9.469 persone attualmente positive 168 persone sono ricoverate in area non critica e 27 in terapia intensiva.

In Alto Adige 373 nuovi casi. In Basilicata 262 contagi, in Molise 74.