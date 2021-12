Roma, 18 dicembre 2021 - L'aumento dei contagi Covid in italia preoccupa: i 28.632 positivi di ieri hanno segnato il dato più alto del 2021 (qui tutti i numeri del 17 dicembre). Ed è attesa per il bollettino odierno del ministero della Salute, soprattutto alla luce della diffusione della variante Omicron. Attualmente i casi attribuiti a questa mutazione sono 84. "La sua presenza era largamente attesa ed è probabile un aumento dei casi nei prossimi giorni", ha detto il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro. E l'ultimo studio dell'Imperial College rivela che "l'efficacia di due dosi di vaccino è tra lo 0 e il 20% e tra il 55% e l'80% dopo la dose di richiamo".

Il report settimanale dell'Iss però riporta che l'efficacia del vaccino contro la malattia severa nei vaccinati da meno di 5 mesi, ovvero 150 giorni, "è al 92,7%, e cala a 82,6% nei vaccinati da più di 150 giorni" e che "l'efficacia nel prevenire diagnosi e malattia severa sale al 75,5% e al 93,4% nei vaccinati con dose aggiuntiva". E, mentre cresce il numero dei vaccinati tra i bimbi tra 5 e 11 anni, diversi sindaci sono in pressing sul governo per chiedere l'obbligo del Green pass a scuola anche per alunni e studenti.

Intanto all'estero si cerca di porre un freno al dilagare dei contagi nel periodo natalizio: l'Olanda prevede di tornare in lockdown, la Francia va verso l'introduzione di "misure di restrizione significative" (a Parigi già cancellati fuochi d'artificio e dei concerti sugli Champs-Elysée per Capodanno), l'Irlanda chiude bar, pub e ristoranti alle ore 20 fino alla fine di gennaio.

In Veneto i positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 4.016, che portano il totale da inizio pandemia a 574.858. Si contano anche 26 decessi in più rispetto a ieri, per un totale di 12.161. I malati Covid ricoverati in area medica sono ora 1.079 (-175), in terapia intensiva 162 (-2).

Nel Lazio si registrano 2.409 nuovi casi positivi (+288), rilevati su 23.844 tamponi molecolari e 40.298 tamponi antigenici per un totale di 64.142 tamponi. I decessi sono 6 (-4), 832 i ricoverati (+4), 112 le terapie intensive (+1) e +854 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 3,7%. I casi a Roma città sono a quota 1.085.

In Toscana si registrano 1.282 casi in più rispetto a ieri (1.234 confermati con tampone molecolare e 48 da test rapido antigenico). Il totale dei contagi in regione sale così a 315.974. Sono 11.393 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'11,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 15.889, +5,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 389 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 58 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 4 nuovi decessi. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 292.602 (92,6% dei casi totali).

In Friuli Venezia Giulia i nuovi casi sono 964, 853 sono stati rilevati su 9.793 tamponi molecolari (con una percentuale di positività del 8,71%) e 111 su 15.635 i test rapidi antigenici (0,71%). Anche oggi la prima fascia di contagio è quella degli under 19, con oltre il 25% dei nuovi positivi. Le vittime sono 6. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 34, mentre i pazienti presenti in altri reparti risultano essere 285.

Continuano a crescere i nuovi casi Covid in Umbria, 372 nell'ultimo giorno, i ricoverati sono 60 (+1) e le terapie intensive 8.