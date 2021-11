Roma, 17 novembre 2021 - Dai primi dati in arrivo dalle Regioni, soprattutto dal Veneto e dall'Alto Adige, sono in crescita anche oggi i contagi Covid in Italia, ma per avere un quadro completo bisognerà attendere il nuovo bollettino sul Coronavirus di Ministero della salute e Protezione Civile con i dati su nuovi casi, morti, ricoveri e terapie intensive. Ieri sono aumentati tutti gli indicatori e si è registrato un nuovo, il secondo consecutivo, boom di ricoveri. Occhi puntati quindi sulla pressione ospedaliera, parametro chiave per il passaggio in zona gialla, che potrebbe riguardare alcune regioni già dalla prossima settimana. Il Friuli Venezia Giulia è la regione con le strutture sanitarie più appesantite: secondo i dati Agenas il tasso di occupazione delle rianimazioni è al 14%, oltre la soglia d'allerta del 10%, mentre quello dei reparti si ferma al 13%.

Zona gialla: cosa si può fare. Differenze dalla bianca

Sommario

Intanto mentre dal resto d'Europa arrivano dati preoccupanti, soprattutto dalla Germania dove stando a quanto dichiarato dalla cancelliera Angela Merkel "la situazione è drammatica" e dall'Alta Austria dove "per i troppi morti un ospedale è stato costretto a 'parcheggiare' le salme nei corridoi", in Italia si discute della durata della certificazione verde. "Va irrigidita la modalità di rilascio del green pass", ha detto il consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, ai microfoni di Radio Capital, citando il modello delle 2G, secondo il quale il certificato verde viene ottenuto solo con vaccinazione e guarigione e non più con un test negativo.

Natale e Covid: cenone in 4 o in 8? Virologi danno i numeri

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute e la tabella Pdf

Regioni / Veneto

Il Veneto sfiora 1.500 nuovi casi di Covid: sono 1.435 i contagi scoperti nelle ultime 24 ore. L'incidenza su 85.207 tamponi (21.472 molecolari e 63.735 rapidi) è dell'1,68%. Sono state registrate anche 7 vittime, che portano il totale dei decessi a 11.888 da inizio pandemia. In forte crescita (+708) gli attualmente positivi, che sono 17.648, e i ricoveri nei reparti ordinari (+24), che sono 349. Scendono leggermente invece le terapie intensive (-3), dove sono in cura 62 pazienti.

Oggi in Puglia si registrano 379 nuovi casi di Coronavirus (1,7% dei 22.116 test) e 2 morti. La maggioranza dei casi è stata individuata nella provincia di Bari (120), seguono Taranto (89), Lecce (59) e Foggia (44). Nelle provincia Barletta-Andria-Trani Bat sono stati individuati 37 casi, nel Brindisino 18. Delle 3.784 persone attualmente positive 160 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva.

In Toscana sono 372 i casi di Coronavirus scoperti oggi da 10.174 tamponi molecolari e 17.928 tamponi antigenici rapidi per un tasso di positività dell'1,3%. Gli attualmente positivi sono 7.469, +0,03% rispetto a ieri: tra questi i ricoverati sono 305 (+4), di cui 39 in terapia intensiva (5 in più). Si registrano 11 nuovi decessi: 5 uomini e 6 donne con un'età' media di 84,7 anni.

Volano i contagi in Alto Adige che oggi con 365 nuovi casi raggiungono un nuovo record di questo autunno. Sono stati analizzati 2.228 tamponi molecolari. L'incidenza settimanale sale a 405 (+5). Piuttosto stabile la situazione dei pazienti ospedalizzati con 70 nei normali reparti e 9 in terapia intensiva, mentre sale di 3 pazienti a 50 il numero dei ricoveri nelle cliniche private. Supera soglia 7 mila il numero degli altoatesini in quarantena (7.082), mentre sono 257 i nuovi guariti.

Quaranta dei 951 tamponi molecolari esaminati ieri in Basilicata sono risultati positivi, 14 nuovi casi in Molise.