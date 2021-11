Roma, 14 novembre 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento del Covid in Italia. Il trend dell'ultima settimana ha evidenziato una crescita dei contagi nel nostro Paese (qui tutti i dati del 13 novembre), ma Palazzo Chigi ha fattro sapere che al momento non sono allo studio altre misure per contrastare la diffusione del virus. Si andrà dunque avanti con Green pass e campagna vaccinale, poi a dicembre ci sarà una valutazione alla luce dei dati aggiornati. Le stime degli esperti però dicono che con un tempo di raddoppio ridotto da 20 a 14 giorni, per Natale i casi potrebbero essere 25-30mila.

Intanto resta preoccupante la situazione nel resto d'Europa, a partire dalla Germania dove la cancelliera Angela Merkel ha lanciato un appello ai tedeschi alla vaccinazione di massa. In Austria scatterà da domani il lockdown per i non vaccinati "Dobbiamo aumentare il tasso di vaccinazione. È vergognosamente basso", ha detto il cancelliere Alexander Schallenberg annunciando il provvedimento del suo governo. Ma la quarta ondata del Coronavirus sta investendo anche gli Stati Uniti: l'impennata dei nuovi casi, mai così tanti nell'ultimo mese, è stata rilevata soprattutto nell'area di New York e in generale nel nord est del Paese. Da segnalare infine l'ennesimo triste primato di decessi per la Russia, dove per il quinto giorno consecutivo sono stati superati i 1.200 morti in 24 ore.

Rallenta la crescita dei nuovi casi in Veneto: nelle ultime 24 ore sono 878 contagi (ieri erano 1.125), il totale sale a 491.301. Si registrano poi 3 decessi, che portano le vittime a quota 11.875. Crescono ancora (+461) i positivi attuali, che sono 15.922. Ferma la situazione dei ricoveri in area non critica (299), mentre crescono (+3) i pazienti in terapia intensiva che oggi sono 63.

In Emilia Romagna si registrano 676 casi in più su un totale di 20.707 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 3,2%. Ci sono poi 9 decessi, che portano il totale delle vittime a quota 13.664. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 40 (+1 rispetto a ieri), 397 quelli negli altri reparti Covid (+10 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in regione si sonp registrati 439.525 casi di positività.

In Toscana si registrano 433 nuovi casi (409 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico), per cui il totale dall'inizio pandemia è ora a quota 294.637. L'età media dei nuovi contagiati è di circa 40 anni. Gli attualmente positivi sono oggi 7.579, +4,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 293 (stabili rispetto a ieri), di cui 35 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano altri tre morti. Le persone complessivamente guarite sono 279.727 (114 in più rispetto a ieri).

Nelle Marche sono 285 i nuovi casi, che portano il totale dei positivi dall'inizio della crisi a 118.689. Sono 80 i pazienti assistiti nei reparti ospedalieri (7 meno di ieri) e 10 (-1) nei pronto soccorso in attesa di essere trasferiti nei reparti. Nelle terapie intensive ci sono 20 pazienti. Ci sono anche 3.264 (-238) persone in isolamento domiciliare. Infine si registra un decesso, che porta il bilancio delle vittime a 3.122.

In Puglia, su 18.153 test, sono stati individuati 124 casi positivi: 40 in provincia di Bari, 5 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 17 in quella di Brindisi, 28 in provincia di Foggia, 25 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto e uno di provincia in via di definizione. Non sono stati registrati decessi. Attualmente sono 3.820 le persone positive, 158 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono stati 275.816, 265.135 sono le persone guarite e 6.861 quelle decedute.

Sono 60 i nuovi contagi in Basilicata, emersi nella giornata di ieri, di cui 24 riscontrati a Stigliano, nel Materano. In Sardegna si registrano oggi 77 ulteriori casi di positività al Covid sulla base di 1.723 persone testate.