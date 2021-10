Roma, 10 ottobre 2021 - Arrivano i primi dati dalle regioni sui contagi di Coronavirus di oggi, 10 ottobre, dopo che ieri - secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati registrati 2.748 nuovi casi e il tasso di positività è sceso allo 0,8%, mentre i morti sono stati 46. Il presidente del Consiglio superiore di Sanità e coordinatore del Cts, Franco Locatelli, ha dato la percentuale dei vaccinati in Italia. "Siamo all'85% che ha ricevuto almeno una dose e l'80% che ha ricevuto due dosi e questo è un risultato formidabile che credo debba essere riconosciuto a tutte le istituzioni sanitarie del Paese, alle attività del commissario per l'emergenza un risultato che ci ha permesso di ridurre la circolazione virale e di ridurre il numero di morti", sono state le parole di Locatelli. Nella sede della Cgil a Roma intanto si contano i danni per l'assalto dei manifestanti 'no Green pass', che ieri hanno messo sotto scacco la città. Dodici gli arresti tra cui due leader di Forza Nuova.

Sommario

Sono 224 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, secondo quanto riferisce il report regionale, che portano il totale dei contagiati a 472.516. Vi sono altre due vittime, con il totale a 11.792. In discesa gli attuali positivi, che sono 9.419, 59 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Stabile la situazione clinica, con 201 ricoverati in area non critica (+2) e 37 (-1) in terapia intensiva.

In Toscana sono 284.458 i casi di positività al Coronavirus, 208 in più rispetto a ieri. L'età media dei nuovi casi è di 45 anni: 25% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 13% ha 80 anni o più. Eseguiti 8.345 tamponi molecolari e 11.544 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo, il 2,8% sulle prime diagnosi. Si registrano altri 4 decessi - 3 uomini e una donna con un'età media di 84,8 anni, residenti 2 nella provincia di Firenze, 1 in quella di Pistoia, 1 in provincia di Arezzo - che portano il totale a 7.206. In calo sempre i ricoverati: sono 241, 9 in meno rispetto a ieri, di cui 25 in terapia intensiva, 2 in meno.

Sono 62 i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia su 12.099 test giornalieri registrati, con una incidenza dello 0,5%. Una persona è morta. I nuovi casi per provincia sono: Bari, 20; Bat, 3; Brindisi, 5; Foggia, 7; Lecce, 20; Taranto, 6 e uno di provincia da definire. Le persone attualmente positive sono 2.382, mentre 135 sono le persone ricoverate in area non critica e 19 le persone in terapia intensiva.

In Alto Adige sono 36 i nuovi casi di Covid-19 su 5.492 tamponi processati nella giornata di ieri. Il bollettino odierno registra un nuovo decesso per coronavirus che fa salire a 1.196 le vittime complessive da inizio pandemia. Resta stabile il numero dei pazienti covid che si trovano in ospedale, 25 sono ricoverati nei normali reparti e 6 in terapia intensiva. Su 242.690 persone sottoposte a tampone molecolare, 51.144 sono risultate positive. 37 nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia con una percentuale di positività dell'1,72%; tre i decessi.

Un nuovo decesso in Basilicata. Si tratta di una donna, residente a Venosa (Potenza). Processati 627 tamponi molecolari, da cui sono emersi 18 nuovi contagi. Venti le persone guarite e 25 quelle ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane. In Molise Sardegna si registrano oggi altri 13 casi positivi e due morti.