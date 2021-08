Roma, 25 agosto 2021 - Appuntamento con il nuovo bollettino Covid del ministero della Salute con i dati aggiornati su contagi, morti, ricoveri e terapie intensive in Italia. I nuovi casi sono sostanzilalmente stabili, al di là di oscillazioni dovute quasi sempre al numero di tamponi effettuati, ma quelli a cui bisogna guardare con più attenzione sono i dati relativi alla pressione ospedaliera. E l'Italia si prepara a macchiarsi di giallo da lunedì 30 agosto: stando ai dati Agenas relativi a ieri, giorno decisivo per i colori delle regioni, la Sicilia è avviata alla zona gialla, fascia con maggiori restrizioni a partire dalle mascherine all'aperto. E col fiato sospeso c'è pure la Sardegna. Ma come sempre la conferma l'avremmo dopo il monitoraggio settimanale del venerdì a opera dell'Istituto superiore di Sanità.

Intanto, mentre manca solo una settimana al primo settembre, data in cui il green pass diventerà obbligatorio per scuola e trasporti a lunga percorrenza, il governo sta pensando di estenderne la validità a un anno. E continua la discussione sul vaccino: stando all'ultimo pronunciamento della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, che ha respinto il ricorso dei vigili del fuoco francese, l'obbligatorietà sarebbe ammessa.

Crisanti: "Con l'ok Fda finiti gli alibi dei no vax"

Balzo in avanti di contagi Covid e decessi in Veneto: nelle ultime 24 ore sono 847 nuovi casi individuati da 41.870 tamponi (tasso di positività del 2%) e 5 i decessi (11.673 in totale). È in discesa invece la situazione negli ospedali con 212 ricoveri in area non critica (-6) e 50 in terapia intensiva (-15). Cresce il numero dei soggetti positivi attuali: oggi sono 12.537 (+99).

In Toscana sono 654 in più rispetto a ieri i nuovi casi di Covid. Oggi sono stati eseguiti 10.091 tamponi molecolari e 5.673 tamponi antigenici rapidi per un indice di positività del 4,1%. Gli attualmente positivi sono 11.832, -2,3% rispetto a ieri. Tra questi i ricoverati sono 419 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 40 in terapia intensiva (-1). Nelle ultime 24 ore registrati 7 decessi: 4 uomini e 3 donne con un'età media di 66,4 anni.

Le altre regioni

Nessun decesso e 79 nuovi casi in Alto Adige.