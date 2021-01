Roma, 4 gennaio 2021 - Il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia prende forma con i dati delle Regioni. Nel pomeriggio il punto della giornata con la sintesi del Ministero della Salute su contagi Covid, casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. In queste ore il Paese è in attesa delle nuove misure che saranno preso dal governo con un decreto per limitare la diffusione del virus anche dopo l'Epifania. Al momento il contagio resta sostenuto, con la curva delle ospedalizzazioni che ha smesso sostanzialmente di scedendere. Le Regioni però procedono divise sul tema della riapertura delle scuole, con Veneto e Friuli che chiudono le aule per le superiori fino al 31 gennaio.

Fronte vaccino: secondo il report sul sito del ministero della Salute risultano vaccinate, a questa notte, circa 118mila persone.L'Ema ha fatto sapere che potrebbe decidere già in una riunione di oggi di autorizzare il vaccino di Moderna. Una decisione in questo senso era attesa il 6 gennaio. E' previsto intanto per domani l'arrivo in Italia di altre 470mila dosi del vaccino della Pfizer Biontech. Si tratta della seconda tranche delle spedizioni destinate al nostro Paese che in questa prima fase ha diritto a 3,4 milioni di dosi.

Vaccino AstraZeneca, ok entro gennaio. "Ecco il perché del ritardo"

Il bollettino di oggi

Saranno pubblicati qui appena disponibili i dati aggiornati e la tabella Pdf

Le regioni / Veneto

Sono 1.682 i nuovi contagiati in Veneto (12,79% dei tamponi effettuati) nelle ultime 24 ore. I dati forniti alla Regione portano così il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza a 266.946. Sono 3.459 il totale dei ricoverati (31 in più rispetto a ieri). Cinquanta i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Alle 12 risultano somministrati 16.748 vaccini, il 43% di quanto a oggi ricevuto.

Covid in Veneto, Zaia: "Persone in quarantena si danno alla macchia"

Marche

Resta molto alto il numero giornaliero dei positivi nelle Marche: nell'ultima giornata tra le nuovi diagnosi ne sono stati rilevati 355 casi: 133 in provincia di Ancona, 91 in provincia di Macerata, 76 in provincia di Pesaro-Urbino, 25 in provincia di Fermo, 9 in provincia di Ascoli Piceno; 21 casi provengono da fuori regione. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore "sono stati testati 3.038 tamponi: 2.321 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.506 nello screening con percorso Antigenico) e 717 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 15,3%)". Nel Percorso Screening Antigenico effettuati "1.506 test e riscontrati 15 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare)". Nel novero dei 355 casi di positività ci sono 34 persone con sintomi.

Nuova ordinanza regione Marche: ipotesi scuole chiuse il 7 gennaio

Negazionista ricoverato: "Non volevo capire". Ha polmonite bilaterale

Toscana

"I nuovi casi positivi sono 313 su 5.210 tamponi molecolari e 688 test rapidi effettuati. Non abbassiamo la guardia". È quanto scrive su Facebook il presidente della Regione, Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino giornaliero in Toscana. I morti sono 14. Torna a crescere la pressione sugli ospedali: i ricoverati nelle aree Covid salgono a 1.018 (+37 in un giorno), anche se scendono a 141 i pazienti in cura in terapia intensiva (-6).

Alto Adige

Negli ospedali e nelle case di riposo dell'Alto Adige altre 5 persone sono morte. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, il totale delle vittime è ora di 756. Sono, inoltre, stati accertati altri 142 casi positivi da Pcr e 76 da test antigenici. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.205 tamponi Pcr (316 i nuovi test) ed eseguiti 3.808 testi antigenici. Il numero delle persone testate positive da Pcr al coronavirus è ora, dopo una correzione per togliere 105 'doppioni', di 29.983. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 25 nelle terapie intensive (1 in più rispetto ad ieri), 197 nei normali reparti ospedalieri (11 in più), 149 nelle strutture private convenzionate e 21 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.