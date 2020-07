Roma, 26 luglio 2020 - Nuovo bollettino sul Covid-19 in Italia (alle 17 circa) con i trend su contagi, casi totali, attualmente positivi, guariti, ricoveri e terapie intensive. E arrivano i primi dati dalle regioni sull'epidemia di Coronavirus. Intanto gli esperti continuano a guardare a cosa potrebbe accadere dopo l'estate, in particolare sull'ipotesi di una seconda ondata: c'è chi è più ottimista e chi meno. Anche oggi comunque il virus continua a dilagare nel resto del mondo, con il bilancio che a livello globale ha superato questa mattina la soglia dei 16 milioni, secondo quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. La Corea del Nord ha individuato il primo "caso sospetto": si tratterebbe di una persona fuggita in passato in Corea del Sud e rientrata recentemente nel Paese. Kim Jong-un ha dichiarato "l'allerta massima". Negli Stati Uniti, altri 68 mila casi nelle ultime 24 ore, le vittime hanno registrato un aumento di oltre mille. In India, oltre 32.000 morti.

Covid, i nuneri del 26 luglio

Dati alle 17 circa

Tabelle di sintesi in Pdf

Dopo le 17

Lombardia

"Il terzo giorno consecutivo senza decessi ci induce alla speranza e all'ottimismo - dice l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i numeri del 26 luglio-. Oggi si registra un nuovo calo dei pazienti ricoverati nei reparti dei nostri ospedali (a quota 139, 9 meno di ieri) mente rimane senza variazioni (13) il numero delle persone in terapia intensiva. Dei 74 nuovi casi odierni, 12 derivano da tamponi effettuati a seguito di positività a test sierologico e 11 sono debolmente positivi. Zero casi in provincia di Lodi".

Veneto

Il Veneto ha registrato 19 nuovi casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore. Il totale dei conagiati dall'inizio dell'epidemia è arrivato a 19.809 mentre il numero delle vittime resta fermo a 2.064, tra ospedali e case di riposo. In calo i soggetti in isolamento fiduciario (da 2.764 passano a 2.717:-47). Lieve diminuzione dei ricoverati con Covid, 113 (-2), e invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, 7, di cui uno solo positivo.

Coronavirus, nelle Marche 7 contagi: focolaio individuato

Toscana, 15 positivi. La metà in un 'cluster' del Mugello

Lazio

"Oggi abbiamo 19 casi e due decessi - ha riferito l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato -. Di questi cinque sono casi di importazione: due casi di nazionalità del Bangladesh e tre dall'India. Abbiamo superato quota 600mila tra test sierologici e tamponi eseguiti".

Le posizioni degli esperti / Fabrizio Pregliasco

"Resto ottimista ma prudente. Per questo leggo le oscillazioni nel numero dei casi quotidiani di Covid-19 come un aspetto positivo, legato alla capacità di individuare e contenere i focolai. Stiamo parlando, infatti, di numeri comunque contenuti", afferma all'Adnkronos Salute il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco, che non si allarma troppo per l'altalena di positivi registrata nell'ultima settimana. "In questa fase la presenza di focolai è attesa, quello che è cruciale è individuarli rapidamente e isolare i contatti, per disinnescarli". Un elemento "cruciale per evitare lo spauracchio di una situazione peggiore nei prossimi mesi. Ecco - aggiunge - penso che occorra tenere conto di questi fenomeni per organizzarci al meglio in vista della stagione autunnale. Insomma, sulla base dei dati e di quello che vedo resto ottimista e prudente: non è facile dare un messaggio equilibrato alla popolazione", che mostra anche una certa stanchezza.

Matteo Bassetti

"Preoccupato per le oscillazioni dei casi giornalieri? Direi proprio di no. Anche perché il calcolo giorno per giorno non ha tanto senso, e risente del numero di tamponi fatti, che il sabato e la domenica sono meno. Dobbiamo considerare una media settimanale ponderata, e se lo facciamo vediamo che la curva è in costante decremento". Parola di Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che sottolinea all'Adnkronos Salute: "Occorre meno ansia e più attenzione".

Se in questi giorni si sono moltiplicati gli allarmi legati alle oscillazioni dei casi in Italia, l'infettivologo sottolinea anche che "stiamo dando ogni giorno il numero di nuovi contagiati, ovvero soggetti positivi a Covid, ma non sappiamo se sono sintomatici, oppure debolmente o fortemente positivi. E' importante invece che le terapie intensive si siano svuotate: abbiamo numeri a due cifre, a fronte di 4200 persone nelle settimane più calde dell'epidemia. Questo ci dice che Covid-19 non è più un problema sanitario - insiste - Inoltre nel caso dei ricoverati, sarebbe utile sapere quanti dei contagiati dell'ultimo mese sono ricoverati per problemi legati al virus".

Andrea Crisanti

Meno ottimista il microbiologo Andrea Crisanti dell'università di Padova"Guardando i numeri dei paesi vicino a noi viene da pensare che avremo problemi con il coronavirus non a ottobre-novembre, come si era ipotizzato, ma già alla fine di agosto". E afferma: "In Italia abbiamo molti casi in meno degli altri paesi europei, forse non stiamo effettuando i tamponi alle persone giuste. Ma non voglio per forza essere pressimista, magari siamo più bravi, più efficaci nell'isolare i focolai. Comunque sia, sarebbe utile conoscere le ragioni della differenza dei nostri dati con quelli degli altri paesi". Per Crisanti, ad ogni modo, sarebbe opportuno "un investimento senza precedenti sull'informatica e sui macchinari per fare tamponi" e controllare con maggiore efficienza chi arriva in Italia.

Massimo Galli

Non è preoccupato per una recrudescenza in autunno? "Io passo la vita preoccupandomi, è il mio mestiere", risponde Massimo Galli, past president della Società italiana di malattie infettive e tropicali nonché direttore della terza divisione di malattie infettive dell`ospedale Sacco di Milano in una intervista ad Avvenire. "Non lo faccio irrazionalmente - spero - ma in base agli elementi che posso avere. Non do per scontata una nuova emergenza autunnale (anche se l'Oms ripete di star pronti) né penso di paragonare questa malattia alla Spagnola o all'influenza tradizionale. Insomma, non è 'scritto' che questo virus torni nelle modalità che abbiamo conosciuto ma è importante continuare a usare tutte le precauzioni". Secondo Galli, "il virus è presente in Italia e in altri Paesi che hanno rapporti continui con l'Italia e può darci dei seri problemi, tuttavia non ritengo che si possa arrivare a una situazione simile a quella che abbiamo vissuto tra febbraio e aprile".