Bollettino Covid di oggi in Italia: i dati del 14 luglio in diretta dalle regioni

Roma, 14 luglio 2022 - È atteso nel pomeriggio il bollettino di oggi 14 luglio del ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Covid in Italia. Da giorni è in corso una risalita della curva epidemica e anche ieri i contagi sono stati oltre 100.000 nell'arco della giornata (qui i dati completi del 13 luglio), mentre l'andamento delle ospedalizzazioni è in aumento. Però sembra essere stato raggiunto il picco di questa ondata di Omicron 5 ed è iniziato un primo rallentamento dei contagi, con una minore percentuale di crescita dei nuovi casi di Covid registrato nell'ultima settimana.

Secondo quanto rileva l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, nella settimana del 6-12 luglio sono stati 728.549 (contro 595.349 della settimana precedente). Si è registrato dunque un nuovo aumento, in tutte le regioni ad eccezione della Lombardia, che a livello nazionale è pari a +22,4% in 7 giorni (cioè ), dato inferiore rispetto al +55% segnato la scorsa settimana. Netto invece l'aumento dei morti: +49,1%, 692 in 7 giorni (rispetto ai 464 della scorsa settimana). Il picco di questa ondata sostenuta da Omicron 5 è all'orizzonte, osservano gli esperti, ma la discesa della curva potrebbe essere molto lenta. Nel frattempo in un mese risultano più che raddoppiati i ricoveri ordinari e in terapia intensiva. E gli indicatori ospedalieri sono ancora in crescita: i ricoverati con sintomi sono 9.724 (contro il dato precedente di 8.003), in salita del 21,5%, e le terapie intensive 375 (erano 323), cresciute del 16,1%. In aumento del 24,2% anche i casi attualmente positivi (1.350.481, contro il dato precedente di 1.087.272) e le persone in isolamento domiciliare (1.340.382 contro 1.078.946).

Sommario:

Qui verrà pubblicata la tabella con i dati di oggi non appena sarà disponibile

I dati Regione per Regione

Sono scesi a 10.525, contro i 10.885 di ieri, (-360) i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, con il totale dei contagi che arriva a quota 1.980.147. Il Bollettino regionale segnala 8 vittime, per un totale di 14.898 decessi dall'inizio della pandemia. Prosegue la salita degli attuali positivi, che restano oltre quota centomila, e sono 106.846, pari a 3.722 in più rispetto a ieri. In aumento la situazione clinica in area non critica, con 923 ricoveri (+15). e invariata a 44 (-2) in terapia intensiva. Quanto ai vaccini, ieri sono state somministrate 906 dosi booster.

Oggi in Puglia sono stati registrati 28.596 test per l'infezione da Covid-19 e 8.139 nuovi casi. Inoltre sono stati registrati 5 decessi. Attualmente sono 92.912 le persone positive, 472 sono ricoverate in area non critica e 18 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 1.312.968 a fronte di 11.737.025 test eseguiti, 1.211.342 sono le persone guarite e 8.714 quelle decedute.

In Toscana sono 1.279.596 i casi di positività al Coronavirus, 5.594 in più rispetto a ieri (1.064 confermati con tampone molecolare e 4.530 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.181.265 (92,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.709 tamponi molecolari e 21.181 tamponi antigenici rapidi, di questi il 23,4% è risultato positivo. Sono invece 7.151 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 78,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 88.075, +3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 738 (26 in più rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 86,5 anni.

In Sardegna si registrano oggi 3087 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 2860 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9807 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 155 (+3). 39.363 sono i casi di isolamento domiciliare (+699). Si registrano 5 decessi.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati in totale 2.388 nuovi casi. Su 3.191 tamponi molecolari sono stati rilevati 484 nuovi contagi. Sono inoltre 6.277 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.904 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 236. Oggi si registrano i decessi di 2 persone, a Pordenone e Gorizia. Il numero complessivo delle persone decedute dall'inizio della pandemia è 5.189 mentre sono risultate positive complessivamente 425.918 persone.

In Alto Adige nelle ultime 24 ore si è registrata una vittima per il Covid-19 mentre il numero delle nuove infezioni accertate è di 942 casi.