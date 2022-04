Bollettino Covid oggi: le cifre sui contagi del 15 aprile in Italia. Dati dalle regioni

I morti per Covid in Italia (Fondazione Gimbe)

Roma, 15 aprile 2022 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sui contagi Covid in Italia (qui tutte le cifre dalle regioni del 14 aprile). Oggi il report settimanale dell'Istituto superiore di Sanità segnala una discesa sia dell'indice di trasmissibilità Rt nazionale (ora a 1) sia dell'incidenza (717 casi ogni 100mila abitanti). Rispetto a sette giorni fa calano anche le terapie intensive, mentre è in lieve risalita quello dei ricoveri negli altri reparti.

In molte regioni intanto sono già partite le prenotazioni (in alcune anche le somministrazioni) della quarta dose di vaccino agli over 80. Secondo l'Oms sono più di 500 milioni i casi di Coronavirus confermati dalla fine del 2019, cioè dall'inizio della pandemia.

Sommario

Intanto è stato raggiunto anche il picco dei casi dell'influenza stagionale, che quest'anno ha colpito quasi sei milioni di italiani. Il bollettino Influnet dell'Istituto superiore di sanità rivela una curva epidemica in discesa con un'incidenza di 4,61 casi per mille assistiti. La diminuzione più marcata è sotto i 5 anni.

(Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati e la tabella in Pdf)

Leggera flessione del numero di infezioni da Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono 6.325 i nuovi casi con una diminuzione del totale degli attualmente positivi a 78mila (erano 82mila solo pochi giorni fa). In leggero calo anche il totale dei ricoveri con tre dismissioni dalle aree mediche e due dalle terapie intensive. Otto i decessi.

I nuovi positivi in Toscana sono 4.083 (1.232 confermati con tampone molecolare e 2.851 da test rapido antigenico). Si registrano poi 18 decessi, mentre i ricoverati sono complessivamente 748 (-35 rispetto a ieri). Di questi 36 sono in terapia intensiva (+4). Le persone complessivamente guarite sono 986.034 (3.628 in più).

Nelle Marche sono stati individuati 1.922 nuovi positivi, pari al 47,2% dei 4.070 tamponi diagnostici.

In Calabria le persone risultate positive al Coronavirus sono complessivamente 329.440, 1.858 casi in più rispetto a ieri. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.815.310 (+9.033). Si registrano 5 decessi.

Nelle ultime 24 ore in Umbria si registrano 1.097 i nuovi positivi e 1.327 guariti. L'Alto Adige riporta 457 nuovi casi e ancora nessun decesso.