Bollettino Covid oggi: contagi in Italia del 9 aprile. I dati dalle regioni

Roma, 9 aprile 2022 - La curva dei contagi Covid in Italia rallenta anche se si attende conferma dalle cifre del bollettino di oggi del ministero della Salute (qui tutti i dati dell'8 aprile). Secondo le previsioni dell'Istituto superiore di sanità dovrebbe subire un ulteriore calo anche l'indice di trasmissibilità Rt (l'ultimo monitoraggio settimanale segnava 1,15). Il report esteso dell'Iss segnala anche una diminuzione dei decessi, mentre invece risulta leggermente in aumento il tasso di incidenza a 7 giorni dei ricoveri nella fascia 0-9 e 70-79 anni. Da segnalare anche l'incremento delle reinfezione da Sars-Cov-2 nella fase di circolazione del virus sostenuta dalla variante Omicron: nell'ultima settimana la percentuale di contagi ripetuti nella stessa persona, sul totale dei casi segnalati, risulta pari a 4,1%, in aumento rispetto alla settimana precedente quando era al 3,5%.

Sommario

Intanto sia il governatore del Veneto, Luca Zaia, sia quello della Lombardia, Attilio Fontana, invitano a non abbandonare completamente l'uso delle mascherine. "I cittadini devono capire che occorre buon senso, In luoghi affollati e assembramenti va portata la mascherina", dice Zaia intervenendo all'evento 'Live In' di SkyTg24. "Non deve passare il messaggio che è finito tutto, purtroppo non è così e dobbiamo continuare a stare attenti - gli fa eco Fontana, ospite dello stesso evento -. Bisogna individuare alcune regole minime dalle quali non derogare mai, per esempio la mascherina al coperto io penso e temo che dovremo continuare a tenerla finché saranno trovate soluzioni definitive per guarire da questo terribile virus".

Nel Lazio si registrano 7.255 nuovi casi positivi (+406) su un totale di 46.751 tamponi (8.562 tamponi molecolari e 38.189 tamponi antigenici). Sono 4 i decessi (-4), 1.115 i ricoverati (-49), 71 le terapie intensive (-1) e +6.850 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,5%. I casi a Roma città sono a quota 3.689.

Il Veneto registra nelle ultime 24 ore 6.820 nuovi casi. Il totale degli infetti da inizio pandemia raggiunge quota 1.549.207. Sono 11 le nuove vittime. Il conteggio totale si aggiorna così a 14.254 decessi; gli attuali positivi sono 79.767. Stabili a 857 i ricoveri dei malati in area medica, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 43 (+1).

In Puglia si registrano 5.478 nuovi casi su 29.379 test. I nuovi contagi sono così suddivisi: 1.929 in provincia di Bari, 407 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 535 in quella di Brindisi, 742 in provincia di Foggia, 1.048 in provincia di Lecce, 764 in provincia di Taranto nonche' 34 residenti fuori regione e 19 di provincia in via di definizione. Inoltre ci sono stati 9 decessi. Attualmente sono 109.102 le persone positive, 673 sono ricoverate in area non critica e 38 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 969.602, 852.347 sono le persone guarite e 8.063 quelle decedute.

Sono 4.717 i nuovi positivi individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di oltre 22mila tamponi registrati. Si contano ancora 13 morti, tutti sopra i 79 anni di età. Con i casi attivi saliti a 58.512 (il 97,8% dei quali in isolamento a casa) sono sostanzialmente stabili i ricoveri: in terapia intensiva ci sono infatti 36 pazienti (uno in più di ieri), mentre negli altri reparti Covid i ricoverati positivi sono 1.239 (16 in meno di ieri).

I nuovi positivi in Toscana sono 4.134 su 27.821 test di cui 5.600 tamponi molecolari e 22.221 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,86%. I decessi sono 7, che portano il totale a 9.616. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono 852 (23 in meno rispetto a ieri, meno 2,6%), 42 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri, più 10,5%). Complessivamente sono 48.832 persone sono in isolamento a casa.

Nelle Marche sono stati individuati 1.885 casi di Covid-19 (417 i sintomatici) su 4.785 tamponi processati. Le vittime sono due. I pazienti negli ospedali sono 235 (+4) e 31 (-7) nei pronto soccorso in attesa di essere trasferiti nei reparti. Nelle terapie intensive ci sono 10 pazienti (+1), sono 58 (-3) i pazienti nelle aree di semi intensiva e 167 (+6) i ricoverati nei reparti non intensivi. Il totale dei positivi si attesta a 10.860 (-356) e gli isolamenti domiciliari sono 23.553 (-476) mentre i guariti/dimessi salgono a 394.200.

In Friulia Venezia Giulia i nuovi contagi sono 1.206: 345 rilevati su 4.300 tamponi molecolari (percentuale di positività all'8,02%) e 861 su 6.868 i test rapidi antigenici realizzati (12,54%). Non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 140. I decessi sono tre, che portano il numero complessivo a 4.940. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 344.065 persone.

In Umbria i nuovi contagi sono 1.138 e i guariti 1.721, mentre per il terzo giorno consecutivo non si segnalano decessi. Nelle ultime 24 ore in Basilicata sono stati processati 3.582 tamponi (molecolari ed antigenici), di cui 714 sono risultati positivi, le guarigioni sono state invece 697, due i decessi. In Alto Adige risultano 441 nuovi casi su 3.788 tamponi processati, nessun decesso e ricoveri stabili (42 nei normali reparti e 2 in terapia intensiva).