Roma, 6 giugno 2020 - Nel bollettino della Protezione civile sull'epidemia di Coronavirus in Italia, ecco i dati di oggi su contagi, attualmente positivi, morti e guariti. Stamattina, intanto, è stato diffuso il report del ministero della Salute e Iss sugli indicatori per la Fase 2, da cui si evince che nessuna regione attualmente ha una Rt sopra 1, anche se ci sono ancora focolai attivi. Sempre oggi l'Oms ha diffuso nuove linee guida sulle mascherine ("Da sole non bastano"), e l'Accademia dei Lincei sfida l'Istituto superiore di Sanità per la scarsa trasparenza sui dati degli asintomatici in Italia.

La giornata di ieri aveva segnato una risalita dei contagi in Italia ( +518),con la Lombardia come sempre in testa alla classifica con 402 nuovi contagiati in più, a fronte però di un incremento del numero dei tamponi, quasi 19.400. I morti ieri sono stati 85, dato che ha portato il numero complessivo dei decessi a 33.774.

I dati del 6 giugno

In questa sezione, intorno alle 18 verranno pubblicati i dati sul Coronavirus di oggi. In tutto i contagi sono 90.070, con un aumento di 142 nelle ultime 24 ore.

Oggi ci sono stati 27 morti in più nella Regione (contro i 21 di venerdì), e il totale dei decessi sale a 16.249. I ricoveri sono diminuiti di 120, a 2840, mentre le terapie intensive sono scese di 10, a 110. I guariti salgono di 469 unità a 54.322, gli attualmente positivi sono 19.499 (-354).

In tutto i contagi sono 90.070, con un aumento di 142 nelle ultime 24 ore. Cresce inoltre il numero dei tamponi effettuati: 813.972 (+13.696).

Crescono di 17 unità rispetto a ieri - 11 in via asintomatica individuate dall'attività di screening regionale - i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna: dall'inizio dell'epidemia sono 27.894 i casi registrati. Tra ieri e oggi sono stati effettuati 4.000 tamponi - la quota complessiva è di 351.146 - cui si aggiungono 2.301 test sierologici.

Le persone in isolamento a casa - spiega la Regione - sono complessivamente 2.125 , 68 in meno rispetto a ieri; i pazienti in terapia intensiva 35,, 3 in meno rispetto a ieri. Sono invece 4 i nuovi decessi: un uomo e tre donne. Due persone sono morte in provincia di Piacenza, una in quella di Parma e una in qiuella di Bologna. Nessun decesso nelle province di Modena, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Reggio Emilia, Ferrara. Complessivamente, in regione i morti di Coronavirus sono arrivati a quota 4.171.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.309 tamponi in regione, di cui 578 del percorso nuove diagnosi e 731 del percorso guariti. I positivi sono 2: entrambi della provincia di Pesaro e Urbino

I numeri delle regioni

Il Covid nelle province

