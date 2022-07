Bollettino Covid: oggi in Italia 54.088 nuovi casi e 244 morti. I dati del 29 luglio

Roma, 29 luglio 2022 - Sono 54.088 i nuovi casi di Covid in Italia. il dato contenuto nel bollettino di oggi conferma un trend in calo per quanto riguarda i contagi (qui tutti i numeri del 28 luglio). i morti sono 244, il numero però è condizionato da una serie di recuperi, soprattutto dall'Abruzzo che segnala 54 morti risalenti ai mesi scorsi. Diminuiscono anche le ospedalizzazioni. Intanto l'ultimo monitoraggio settimanale Iss-Ministero Salute evidenzia un calo sia dell'incidenza settimanale dei casi a livello nazionale sia dell'indice di contagiosità RT. Tra il 6-19 luglio l'incidenza è passata a 727 casi ogni 100.000 abitanti dai 977 casi ogni 100.000 abitanti della settimana prima. Nello stesso periodo l'Rt medio calcolato sui sintomatici è stato pari a 1,03, in diminuzione rispetto a 7 giorni fa era 1,23, sebbene ancora sopra la soglia epidemica.

Il bollettino Covid del 29 luglio

Nelle ultime 24 ore in Italia, come detto, si registrano 54.088 i nuovi casi Covid, contro i 60.381 di ieri ma soprattutto i 71.075 di venerdì scorso. I tamponi effettuati sono 281.658 (ieri 296.304) con un tasso di positività che scende dal 20,4% al 19,2%. I decessi sono 244 nelle ultime 24 ore (ieri 199), che portano a 171.882 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. In calo le terapie intensive, 6 in meno (ieri -18): in tutto sono 400 con 38 ingressi del giorno. Scende anche il numero dei ricoveri ordinari: sono 143 in meno (ieri -183), per un totale di 10.768.

La regione con più casi odierni è la Lombardia con 6.847 contagi, seguita da Veneto (+6.187), Emilia Romagna (+5.820), Campania (+4.840) e Lazio (+3.958). I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 20.952.476. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 83.238 (ieri 88.425) per un totale che sale a 19.457.330. Gli attualmente positivi scendono di 29.065 unita' (ieri -27.798) e sono in tutto 1.323.264, di cui 1.312.096 in isolamento domiciliare.

Sono 5.820 i nuovi positivi in Emilia-Romagna su 21.130 tamponi fatti nelle ultime 24 ore, mentre rimane sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati. Nelle terapie intensive sono 49 (+1), negli altri reparti Covid 1.704 (+11). Calano i casi attivi: sono 66.332 (-8.745), il 97,4% in isolamento con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti sono 14.546 in più, ma si contano altri 19 morti, tutti over 75.

Sono 4.840 i positivi del giorno in Campania, rilevati a fronte di 24.950 tamponi processati (21.073 antigenici e 3.877 molecolari). Hanno dato esito positivo 4.584 test antigenici e 256 tamponi molecolari. I deceduti sono 13, di cui cinque nelle ultime 48 ore e otto morti in precedenza ma registrati ieri. Sono 26 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 652 in degenza.

Nel Lazio si registrano 3.958 nuovi casi positivi (-651) su un totale di 25.081 tamponi (4.259 molecolari e 20.822 antigenici ). Sono invece 16 i decessi ( = ), 1.115 i ricoverati (-12), 68 le terapie intensive (-7) e +6.469 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,7%. I casi a Roma città sono a quota 1.670.