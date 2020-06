Roma, 29 giugno 2020- Nuovo bollettino sull'epidemia di Coronavirus in Italia. Gli aggiornamenti dal Ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Intanto, a livello globale la corsa del Covid19 non si arresta e i contagi hanno superato i 10 milioni. In Europa, invece, dove la situazione sembra mantenersi costante, è dialogo aperto sull'apertura della frontiere esterne dalla Ue, per cui sono ancora "in corso discussioni tra gli Stati membri", ha fatto sapere un portavoce della Commissione europea, ma il ministro della Salute, Roberto Speranza, resta su una posizione prudente: "Dobbiamo mantenere un livello di grandissima precauzione. Oggi chi arriva da paesi extra europei ed extra Schengen deve fare la quarantena per 14 giorni".

Speciale Coronavirus

Covid, il bilancio del 29 giugno

Lazio

A fare il punto sui contagi da Covid19 nel Lazio è l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato: "Oggi registriamo un dato di 9 casi positivi e zero decessi. A Roma città si registrano 4 nuovi casi. Nella Asl Roma 3 prosegue l'indagine epidemiologica per il focolaio a Fiumicino, che è sotto controllo. Sono 4 i nuovi casi collegati al focolaio: si tratta di un dipendente del ristorante Indispensa, due conviventi del dipendente del Bangladesh e un cliente, intercettato al drive-in di Casal Bernocchi, dove sono stati eseguiti oltre 1.300 tamponi per l'indagine epidemiologica". Poi l'assessore si è rivolto agli operatori: "Voglio rinnovare il ringraziamento agli operatori della Asl, che stanno svolgendo un lavoro straordinario, ininterrottamente, per circoscrivere la diffusione del virus. E' necessario aumentare i controlli sui voli internazionali, nelle ultime settimane abbiamo avuto troppi casi dal Bangladesh".

Toscana

Un nuovo decesso, una donna di 90 anni, e 5 nuovi casi in Toscana nelle ultime 24 ore.

Le altre Regioni

In Piemonte sono due i nuovi casi e due i decessi di persone positive al test del Covid19 nelle ultime 24 ore. In Veneto, invece, si registrano nuovi positivi al Coronavirus e un decesso, mentre la Basilicata segna un nuovo caso a Matera. Buone notizie arrivano invece dalla Puglia: è il terzo giorno consecutivo senza nè positivi nè morti. Anche nelle Marche nessun nuovo caso positivo oggi.

I numeri delle Regioni

(Tabelle Pdf dopo le 18)

Le altre notizie

Bonus baby sitter anche per pagare nonni e zii. Requisiti e come richiederlo

Coronavirus, a 15 anni inventa orologio che avvisa se ti tocchi il viso

Il Teqball conquista le spiagge e diventa lo sport anti Covid