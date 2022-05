Bollettino Covid oggi: 19.666 casi e 105 i morti in Italia. Dati e tabella del 27 maggio

Roma, 27 maggio 2022 - Sono 19.666 i nuovi contagi di Covid in Italia, secondo quanto riporta il bollettino odierno del ministero della Salute. Intanto dal report settimanale dell'Istituto superiore di Sanità si evendenzia un ulteriore calo dell'indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici (ora a 0,86 rispetto allo 0,89) e dell'incidenza (261 casi su 100mila abitanti a fronte dei 375 dei sette giorni precedenti). Sono poi cinque le regioni che si collocano ancora sopra la soglia di allerta del 15% per l'occupazione dei reparti da parte dei malati Covid, nonostante il netto calo generale dei ricoveri. Si tratta di: Abruzzo al 17,1%, Calabria al 16,8%, Sicilia al 15,3%, Umbria al 19,6% e Valle d'Aosta al 17,6%. Nessuna regione si colloca invece sopra la soglia di allerta del 10% per l'occupazione delle terapie intensive, per le quali il valore più alto si rileva in Molise ed è pari a 7,7%.

"È possibile che ad ottobre ci sia una nuova recrudescenza del virus SarsCoV2 ma oggi rispetto a un anno fa lo scenario è cambiato e oggi la gran parte dei nostri cittadini ha comunque una protezione derivante dal vaccino - ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa -. Dobbiamo ovviamente continuare con prudenza e senso di responsabilità e farci trovare pronti nell'eventualità ci fosse bisogno di un nuovo intervento sulla campagna vaccinale o su altre misure". "L'obiettivo che non possiamo fallire è quello di ricominciare il nuovo anno scolastico non solo in presenza ma anche senza mascherina", ha aggiunto.

Il bollettino Covid di oggi

Sono 19.666 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 20.322 di ieri ma soprattutto i 26.561 contagi di venerdì scorso. Dati che confermano il trend settimanale in costante calo. I tamponi processati sono 198.897 (ieri 203.607) con il tasso di positività che scende leggermente dal 10% al 9,9%. I decessi sono 105 (ieri 94). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.476. Ancora in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 7 in meno (ieri -9), con 18 ingressi giornalieri, e sono 252 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 178 in meno (ieri -187), 5.558 in tutto. Le persone attualmente positive sono 738.946, 14.802 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.355.119 gli italiani contagiati, mentre i morti salgono a 166.476. I dimessi e i guariti sono 16.449.697, con un incremento di 34.748 rispetto a ieri.

Lazio

Nel Lazio si registrano 2.441 nuovi casi positivi (-186) su un totale di 22.341 tamponi (4.566 tamponi molecolari e 17.775 tamponi antigenici). Sono 6 i decessi (+1), 605 i ricoverati (-14), 37 le terapie intensive (-2) e +4.059 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%. I casi a Roma città sono a quota 1.432.

Sicilia

Sono 1.710 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, a fronte di 15.215 tamponi effettuati. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino

Covid del Ministero della Salute. Le vittime sono 11, con il totale delle persone decedute da inizio pandemia che diventano 10.915. Le persone ricoverate sono 532, 47 in meno di ieri, 22 delle quali in terapia intensiva (due in meno di ieri).

Veneto

Sono 1.455 in nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto. I decessi sono 8, che portano il totale a 14.684. Prosegue la discesa dei dati sanitari, con 30.901 attuali positivi in isolamento (-1.176), mentre negli ospedali scendono sia i pazienti dei reparti medici (570, -24), che delle terapie intensive (34,-3).

Toscana

In Toscana i nuovi positivi sono 1.058, con un'età media di 46 anni. In aumento i ricoverati: sono 342 (+14 rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (-1). i casi giornalieri sono in calo a fronte di un numero inferiore di test per un tasso di positività in diminuzione (ora al 10,9%). Si registra poi anche un decesso.