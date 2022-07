Bollettino Covid oggi: i contagi del 27 luglio in tempo reale. I dati dalle regioni

Roma, 27 luglio 2022 - È atteso nel pomeriggio il consueto aggiornamento sulla situazione dei contagi Covid in Italia con la pubblicazione del bollettino di oggi del ministero della Salute. I primi aggiornamenti diffusi dalle Regioni indicano che prosegue la curva discendente dei contagi, una tendenza in corso ormai da diversi giorni (qui i dati del bollettino del 26 luglio) dopo che il picco dell'ondata di Omicron 5 è stato raggiunto nei primi giorni del mese di luglio.

Il report Fiaso sui ricoveri

Cambia direzione anche la curva dei ricoveri Covid in area medica e, dopo l'ultimo mese in salita, il numero dei pazienti segna una lieve diminuzione -2%, mentre resta stabile il dato delle terapie intensive. Lo registra la Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, nel suo report settimanale: nella rilevazione del 19 luglio il numero dei pazienti era cresciuto del 17%. Nell'ultima settimana dal 19 al 26 luglio negli ospedali aderenti alla rete sentinella, anche per i casi di pazienti con Covid, la cui crescita era stata importante nell'ultimo periodo, si registra una diminuzione (-4,2%). Resta bassa la percentuale di occupazione delle rianimazioni: 4,9% del totale dei pazienti Covid.

"In linea con l'andamento dei contagi in calo registriamo la prima discesa dei ricoveri di questa ondata epidemica estiva legata alla variante omicron 5", commenta il presidente di Fiaso, Giovanni Migliore. L'analisi rileva che il 75% dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali ha una età media di 73 anni e ha effettuato la vaccinazione da oltre sei mesi. "È necessario quindi un impegno ancora maggiore per la campagna vaccinale diretta alla somministrazione della quarta dose ai fragili e agli over 60", aggiunge la Fiaso.

Il report settimanale di Fiaso inoltre conferma che diminuisce anche il numero dei bambini ricoverati: gli ingressi segnano un -21,6%. Tra i più piccoli, nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali aderenti al network sentinella di Fiaso, la classe 0-4 anni è sempre la più colpita (65% dei ricoverati), i bambini sotto i sei mesi sono il 23% del totale. Un solo paziente in terapia intensiva.

In Toscana sono 3.464 i nuovi casi di Coronavirus su 18.062 tamponi. Nell'ultima giornata risultano processati 2.278 tamponi molecolari e 15.784 antigenici rapidi, mentre il tasso di positività scende al 19,18% sul totale dei test e al 76,5% in relazione alle prime diagnosi. Nel raffronto diretto con una settimana fa si consolida la tendenza discendente delle infezioni nell'ordine del 19%. Oggi i contagi scendono del 18,7%, per la precisione. D'altra parte mercoledì scorso erano stati riscontrati 4.259 casi a fronte di 20.618 tamponi. Si registrano 11 decessi: 7 uomini e 4 donne con un'età media di 80,9 anni.

In Abruzzo sono 2.135 i casi positivi al Covid, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 499.704. Il bilancio dei deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 3.454. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 449.977 dimessi/guariti (+1275 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 46.273 (+846 rispetto a ieri). Di questi, 279 pazienti (-6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 11 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.905 tamponi molecolari e 8.053 test antigenici (4084480).

In Sardegna sono 2.013 i nuovi casi confermati di positività al Covid, di cui 1.807 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.549 tamponi, secondo l'ultimo aggiornamento della Regione, che segnala altri 7 decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 14, uno in piu' rispetto a ieri, mentre quelli in area medica sono 185, cinque in più. Sono 37.278 le persone in isolamento domiciliare, 1.782 in meno rispetto a ieri.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.809 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 311. Oggi si registrano i decessi di 5 persone. Il numero complessivo delle persone decedute dall'inizio della pandemia è 5.232. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 448.259 persone.