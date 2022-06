Bollettino Covid oggi: 56.166 nuovi casi. I dati del 23 giugno di Italia e regioni

Roma, 23 giugno 2022 - Crescono i contagi di Covid in Italia, ma anche le vittime e i ricoveri. Lo evidenzia il bollettino di oggi del ministero della Salute. I nuovi casi sono infatti 56.166 contro i 53.905 di ieri (qui tutti i dati del 22 giugno). I decessi sono 75 (50 ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 248.042 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività che sale al 22,6%. Sono invece 216 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, lo stesso numero di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.064, ovvero 117 in più di ieri.

Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 18.071.634, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 167.967. Le persone guarite sono 29.798 nelle ultime 24 ore e 17.251.095 in totale. Sono invece 647.292 quelle in isolamento domiciliare (+27.442).

I dati Gimbe: +59% di contagi in 7 giorni

Lazio

Nel Lazio si registrano 6.879 nuovi casi positivi (+286) su un totale di 29.641 tamponi (4.974 molecolari e 24.667 antigenici). Sono 9 i decessi (+3), 553 i ricoverati (+10), 50 le terapie intensive (-5) e +4.688 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,2%. I casi a roma città sono a quota 4.141. Continua il trend di crescita dei casi su base settimanale +53%, in aumento anche l'incidenza a 566 su 100 mila abitanti (era 367 la scorsa settimana). Il valore Rt è a 1.1.

Campania

Sono 5.407 i positivi del giorno al Covid in Campania su 19.849 test effettuati per un indice di contagio pari al 27,24% in aumento di tre punti rispetto al 24,2% di ieri. Due le persone decedute nelle ultime 48 ore cui va aggiunta un'altra persona deceduta in precedenza ma registrata soltanto ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 21 (+6 rispetto a ieri che erano 15). Quelli di degenza ordinaria occupati sono 342, ben 42 in più rispetto al dato di ieri.

Piemonte

I nuovi positivi in Piemonte sono 2.594 con un rapporto positivi/tamponi al 16,4%. I ricoveri ordinari sono 252 (+1 rispetto a ieri) mentre i ricoveri in terapia intensiva sono 10 (+3 rispetto a ieri). Si registrano un decesso. Lo comunica la Regione Piemonte.