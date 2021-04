Roma, 2 aprile 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sulla situazione Covid in Italia, mentre tutto il Paese si prepara a una Pasqua in zona rossa e con rigidi divieti di spostamento anche verso le seconde case. Intanto migliora l'indice Rt nazionale, sceso da 1.8 a 0,98, che indica una riduziona dell'incidenza dei casi di Coronavirus. Dati che, nel caso del Veneto, significheranno il passaggio in zona arancione dalla prossima settimana. Resta però ancora allarmante il tasso di occupazione delle terapie intensive, che - sottolinea l'Istituto superiore di Sanità - a livello nazionale è "complessivamente in aumento e sopra la soglia critica" (al 41% contro il 39% della scorsa settimana).

Sul fronte vaccini, dal commissariato all'emergenza guidato dal generale Figliuolo tranquillizzano sull'arrivo delle dosi. "Il nuovo apporto darà continuità alla campagna vaccinale, che nei giorni passati ha fatto registrare il superamento di quota 10 milioni di somministrazioni a livello nazionale, circa 6 milioni delle quali nel solo mese di marzo", fa sapere la struttura sottolineando che la vaccinazioni hanno superato quota 250mila al giorno. Oggi all'hub nazionale della Difesa di Pratica di Mare sono giunte oltre 1,3 milioni di dosi di AstraZeneca (Vaxzevria).

Covid nel mondo: in Brasile 3.796 morti

Il bollettino Coronavirus del 2 aprile

Il bollettino dell'1 aprile

Le regioni / Toscana

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.640 su 30.467 test di cui 18.134 tamponi molecolari e 12.333 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,38% (14,5% sulle prime diagnosi). Lieve l'incremento, rispetto a ieri, dei nuovi positivi (erano 1.631) a fronte di un numero maggiore di test (erano 28.836), cosa che comporta un lieve decremento del tasso di positivi (era del 5,66%).

Sono 1.567 i nuovi contagi in Veneto nelle ultime 24 ore, con un'incidenza del 3,92% sui 39.925 tamponi effettuati. Si registrano poi 29 decessi, con il totale a 10.682. Nei rerparti ordinari sono ricoverati 1.931 pazienti, 13 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva i ricoverati sono 299 (+1). Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è di 386.038. Gli attuali positivi sono 37.999.

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 651 nuovi casi, il 21,6% rispetto ai 3.019 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è tornato a salire rispetto al dato diffuso ieri, quando era stato del 16,3%, con 487 nuovi casi su 2.989 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 89.508.

Le altre regioni

In Basilicata si registrano altri 170 casi a fronte di 1.614 tamponi molecolari e 3 nuovi decessi (il totale delle vittime sale così a 434).