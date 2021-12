Roma, 19 dicembre 2021 - Impennata dei contagi Covid negli ultimi giorni, con l'incubo della variante Omicron. Oggi il bollettino del Ministero della Salute farà l'ennesimo punto della situazione (con anche i dati su ricoveri,terapie intensive e morti), ma potrebbe però essere influenzato dal minor numero di tamponi che caratterizza il weekend. Intanto il governo valuta nuove misure per contenere l'epidemia: il 23 di dicembre è prevista una cabina di regia. Cabina di regia il 23. L’ipotesi: per veglioni, eventi affollati e cinema il Super pass non basta più, serve il test anti Covid. Il nostro sondaggio: la maggioranza degli italiani non accetterà No vax al cenone e non metterà a tavola più di 6 persone.

Sommario

Bassetti: "Il Green pass ha fallito? No, servono più controlli"

Crisanti: "Il Green pass ha fallito? Sì, non arresta il contagio"

Saranno pubblicati qui, appena disponibili i dati completi e la tabella Pdf

Le Regioni / Veneto

I contagi Covid in Veneto scendono sotto quota 4.000: sono 3.442 i nuovi positivi scoperti con i tamponi nelle ultime 24 ore. Si contano anche 9 decessi. Il totale degli infetti da inizio della pandemia raggiunge i 578.300, quello delle vittime 12.170. Scende il numero dei malati Covid ricoverati in terapia intensiva, 159 (-3), mentre cresce quello dei pazienti nei reparti medici, 1.105 (+26).

In Toscana sono 1.370 i contagi (1.322 confermati con tampone molecolare e 48 da test rapido antigenico). Oggi sono stati eseguiti 12.925 tamponi molecolari e 21.228 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 16.988, +6,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 386 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 59 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un'età media di 89 anni.

Su 23.784 test eseguiti in Puglia sono 497 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 2%, in calo rispetto al 2,7% di ieri. Si registrano, inoltre, zero decessi. Sono 7.178 le persone attualmente positive, 149 quelle ricoverate in area non critica (dieci in più di ieri), 25 in terapia intensiva. Questa la suddivisione per provincia: nel Barese 169, nella Bat 15, nel Brindisino 88, nel Foggiano 110, in provincia di Lecce 98, nel Tarantino 11, 3 residenti fuori regione altri 3 di provincia in definizione.