Bollettino Covid oggi: i contagi del 18 aprile 2022 in Italia. I dati dalle regioni

Roma, 18 aprile 2022 - Arriverà nel pomeriggio il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento del Covid in Italia. I dati sicuramente risentiranno dell'effetto festività, con un numero ridotto di tamponi. Già ieri le cifre dei contagi erano risultate più basse (qui tutti i numeri del giorno di Pasqua). Ma tra i nuovi positivi c'è da annoverare anche Mario Draghi: il premier è asintomatico, ma salterà la missione in Angola e Congo per ridurre la dipendenza del nostro Paese dal gas naturale russo.

E, mentre molti Paesi cominciano ad abbandonare le restrizioni, molti esperti suggeriscono di attendere prima di togliere le mascherine al chiuso. "Aspetterei i dati di maggio", dice ad sempio Massimo Ciccozzi, direttore dell'Unità di Statistica medica ed epidemiologia molecolare del Campus Bio-medico di Roma.

Intanto, in Cina, Shanghai ha registrato ieri 2.417 casi confermati di Coronavirus trasmessi localmente e 19.831 portatori asintomatici locali. Il centro nevralgico dell'economia cinese, già alle prese con un rigido lockdown che sta provocando grandi proteste, annovera anche tre morti, i primi da quando si è diffusa la nuova fiammata di contagi legati alla variante Omicron. E anche l'India ha registrato ieri 2.183 nuovi positivi, circa il 90% in più rispetto ai 1.150 di sabato. Tra le città più colpite New Delhi, con 517 nuovi positivi e un totale di 1.518 ricoverati, il livello più alto dallo scorso tre marzo.

In Emilia Romagna, nelle ultime 24 ore, sono stati individuati 2.916 positivi, sulla base di poco più di 7mila tamponi. I morti sono 14. In diminuzione, in conseguenza a quello dei contagi, il numero dei casi attivi, con il 97,6% dei positivi in isolamento domiciliare: i ricoverati in terapia intensiva sono 36 (quattro in più di ieri), mentre negli altri reparti Covid ci sono 1.336 positivi (+44).

Nel Lazio si registrano 1.986 nuovi casi positivi (-4.212) su un totale di 13.630 tamponi (2.946 molecolari e 10.684 antigenici). Sono invece 4 i decessi (-1), 1.166 i ricoverati ( = ). Sono 63 le terapie intensive (-5) e +601 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.272''.

Oggi in Puglia sono emersi 1.368 nuovi casi a fronte di 7.703 test. I nuovi positivi sono così suddivisi: 485 in provincia di Bari, 118 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 162 in quella di Brindisi, 138 in provincia di Foggia, 298 in provincia di Lecce, 148 in provincia di Taranto nonche' 14 residenti fuori regione e 5 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 4 decessi. Attualmente sono 101.281 le persone positive, 601 sono ricoverate in area non critica e 37 in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza, i casi totali sono 1.007.349, 897.901 sono le persone guarite e 8.167 quelle decedute.

Sono appena 766 i nuovi casi di Coronavirus nelle 24 ore in Toscana su 4.764 test di cui 1.771 tamponi molecolari e 2.993 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,08% (ieri al 15%). Complice la festività pasquale, rispetto a ieri il numero dei contagi è in netto calo (erano 3.363), a fronte di un numero molto basso di test (erano 22.420). In isolamento a casa ci sono 52.095 persone, emtre i ricoverati sono 735 (31 in più rispetto a ieri), 29 in terapia intensiva (+1). Infine si registra anche un decesso.

Nelle Marche sono stati individuati 617 nuovi contagi (208 i sintomatici), con soli 1.470 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 42%. Sono complessivamente 197 i pazienti assistiti negli ospedali (+4) e 18 (come ieri) nei pronto soccorso in attesa di essere trasferiti nei reparti. Nelle terapie intensive ci sono 7 pazienti (come ieri) e il tasso di occupazione dei posti letto è al 2,7%; sono 54 (+2) i pazienti nelle aree di semi intensiva e 136 (+2) i ricoverati nei reparti non intensivi, con l'occupazione dei posti letto in area medica al 18,8%. Infine sono state registrate 3 vittime.

La Calabria segna altri 759 contagi a fronte di 3.432 tamponi. In Umbria ci sono 452 nuovi casi e 334 guariti, con gli attualmente positivi in lieve risalita a 12.636 (118 in più). In Sardegna si registrano 327 nuovi positivi su 1.844 tamponi e due decessi.