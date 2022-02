Roma, 16 febbraio 2022 - Cala la curva di ricoveri per Covid in Italia. Il report della Fiaso negli ospedali sentinella conferma il trend positivio evidenziato dal bollettino del ministero della Salute in questi giorni (qui i dati del 15 febbraio). E, come sempre, c'è attesa per i numeri odierni sull'andamento della pandemia nel nostro Paese. Tornado alle ospedalizzazioni, la Fiaso segnala che "è il primo netto calo da tre mesi a questa parte": in 7 giorni del 17%. Nei reparti ordinari il calo dei pazienti è del 16% mentre nelle intensive è al 26%. La riduzione, tuttavia, procede a ritmi differenti: al Nord è del 29%. Al Centro -11%, al Sud e isole dell'8%. Inoltre il 72% dei ricoverati non ha copertura vaccinale adeguata.

Sommario

Intanto l'Oms segnala che, a livello globale, scendono i nuovi casi ma non i decessi. "Nella settimana dal 7 al 13 febbraio, il numero globale di nuovi casi di Covid-19 è diminuito del 19% rispetto al dato della settimana precedente - scrive infatti l'Organizzazione mondiale della Sanità -. Mentre il numero dei decessi è rimasto simile a quello della settimana prima". Al 13 febbraio, nel mondo, sono stati segnalati oltre 409 milioni di contagi confermati e oltre 5,8 milioni di vittime.

I dati locali / Veneto

Il Veneto registra 5.181 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, un dato che pare indicare una stabilizzazione della curva dei nuovi casi, dopo l'impennata di gennaio. Sono ancora molti però i decessi giornalieri, 30 ieri, che portano il totale delle vittime a 13.637. L'incidenza dei contagi, sui 78.377 tamponi processati, è al 6,61%. Dall'inizio della crisi pandemica sono state 1.281.954 in regione le persone colpite dal virus. Continuano a scendono (- 9.438) gli attuali positivi, che ora sono 87.756. Flettono ancora i dati ospedalieri: i ricoverati con Covid sono 1.494 (-18), dei quali 1.371 (-13) in area medica, e 123 (-5), in terapia intensiva.

Oggi in Puglia si registrano altri 4.498 nuovi casi di contagio su 34.814 test (13% positività) e 10 decessi. Delle 92.071 persone attualmente positive 727 sono ricoverate in area non critica (ieri 737) e 64 in terapia intensiva (ieri 67).

Sono 3.328 i positivi al Covid individuati in Toscana nelle ultime 24 ore (1.243 confermati con tampone molecolare e 2.085 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. Il tasso di positività è al 10,4%. Gli attualmente positivi sono oggi 61.375, -6,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.117 (33 in meno rispetto a ieri), di cui 69 in terapia intensiva (3 in meno). Purtroppo si registrano anche 30 nuovi decessi.

Scende verso quota mille l'incidenza di contagi ogni 100mila abitanti nelle Marche: nell'ultima giornata sono stati rilevati 2.204 positivi e l'incidenza è ora a 1.089,65. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.538 tamponi per un tasso di positività al 39,8% (ieri era al 38,1% con 2.881 casi). Sono complessivamente 349 (-1) i pazienti assistiti nei reparti ospedalieri delle Marche e 36 (-13) nei pronto soccorso in attesa di essere trasferiti nei reparti. Nelle terapie intensive ci sono 34 pazienti (-2), il 78% dei quali non vaccinati, e il tasso di occupazione dei posti letto è al 13,3%; sono 68 (+1) i pazienti nelle aree di semi intensiva e 247 (come ieri) i ricoverati nei reparti non intensivi, con l'occupazione dei posti letto in area medica al 30,6%. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 10 vittime: il bilancio dall'inizio della crisiè di 3.531 morti.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati 1.198 casi positivi: su 7.023 tamponi molecolari sono stati rilevati 468 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,66%, mentre su 8.239 test rapidi antigenici realizzati sono stati rilevati 730 casi (8,86%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 25 e calano a 369 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. si registrano i decessi di 12 persone per un totale dall'inizio dell'epidemia di 4.675 morti.

L'Umbria registra 1.034 nuovi positivi, 1.610 guariti e quattro morti. In Basilicata sono 786 i nuovi casi di contagio, su un totale di 4.195 tamponi, e si registrano 3 decessi. In Molise i nuovi positivi sono 423 e zero decessi. Nella provincia autonoma di Bolzano si registrano 740 nuovi casi e 2 decessi.