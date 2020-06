Roma, 12 giugno 2020 - E' per le 18 l'appuntamento con il consueto bollettino della Protezione Civile. Qui sotto riporteremo in tempo reale l'andamento dell'epidemia di Coronavirus con i dati su contagi, sulle persone attualmente positive, i morti e i guariti dal Covid-19. Intanto si delinea meglio la Fase 3 per la ripartenza con la riapertura di cinema e teatri, al chiuso e all'aperto, il 15 giugno. Lo stabilisce il nuovo Dpcm, firmato ieri sera dal premier Conte. Restano la distanza e le mascherine obbligatorie, oltre alle decisioni delle singole Regioni. Poi dal 25 giugno si potrà tornare a giocare a calcetto con gli amici, infatti, tenuta bene d’occhio la curva dei contagi, potranno riprendere gli sport di contatto amatoriali, non professionistici. (I professionisti del pallone tornano in campo oggi con la Coppa Italia).

Ma non bisogna abbassare la guardia, come insegna il caso del focolaio scoperto a Roma, e in continua crescita. Infatti oggi sono stati registrati altri 16 positivi riconducibili al cluster San Raffaele-Pisana, dato che porta al momento a un totale di 93 casi, destinati comunque ad aumentare. Ed è morta una donna di 89 anni "riferibile al cluster dell'Irccs San Raffaele Pisana - ha sottolineato il policlinico Gemelli - Sono 55 i pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 9 in terapia intensiva".

